Seit er sich kritisch über die „Untersuchung“ einer Krankenkasse zu vermeintlich verschwiegenen Impfschäden geäußert hat, steht der Hamburger HNO-Arzt Dr. Dirk Heinrich auf Twitter im Visier der Querdenker, erhält sogar Morddrohungen. Besonders eine Beschimpfung regt den einstigen Leiter des Hamburger Impfzentrums auf. Mindestens ebenso empörend findet er aber den Umgang von Twitter mit den Pöbeleien.

„Pharmamörder!“, „Ihre Zeit ist fast abgelaufen, die Uhr tickt“, „Die Fresse habe ich mir trotz Maske gut eingeprägt“ – auf Dirk Heinrichs Twitter-Account sind kaum noch sachliche Kommentare zu finden, wie zuerst das „Abendblatt“ berichtete. Besonders sauer reagiert der Mediziner, der auch Bundesvorsitzender des Virchowbundes niedergelassener Ärzte ist, auf diese Beleidigung: „Mengele mit Maske.“

Ärzte auf Twitter beleidigt und bedroht

Der Vergleich mit dem KZ-Arzt ist eine Straftat. „Ich habe bereits vor Jahren eine Anzeige gestellt gegen eine Person, die mich so benannt hat“ sagt Dr. Dirk Heinrich zur MOPO. „Damals stellte das Gericht fest, dass das so ziemlich das Schlimmste ist, was man einem Arzt unterstellen kann. Der Verurteilte musste 3000 Euro wegen Beleidigung zahlen.“

Ganz anders die Reaktion von Twitter. „Ich habe die Mengele-Tweets gemeldet und bekam von Twitter die Antwort, es handele sich nicht um Beleidigungen.“ Auch die Absender hat Twitter darüber informiert, diese trugen die Nachricht triumphierend weiter. „Twitters Umgang mit dem Thema entspricht also nicht der deutschen Rechtssprechung“, stellt der Arzt fest. „Das ist skandalös.“

Schon immer tauchten ab und zu Pöbler auf Heinrichs Twitter-Account auf, war er als Leiter des größten deutschen Impfzentrums in den Messehallen doch eine zentrale Figur in der Impfdebatte. Dass kübelweise Hass und Hetze ausgegossen wurden, damit ging es aber erst los, als der Arzt sich in die Debatte um angeblich verschleierte Impfnebenwirkungen einschaltete.

Die Krankenkasse „BKK Provita“ hatte aufgrund von ärztlichen Abrechnungen behauptet, dass die Corona-Impfung zu erheblich mehr Schädigungen führe als veröffentlicht. Heinrich überprüfte die Daten und twitterte, dass in der angeblichen „Untersuchung“ Verdachtsfälle, Vorerkrankungen und harmlose, kurze Reaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, allesamt wie bestätigte Nebenwirkungen behandelt wurden. „Dieser Tweet wurde vielfach retweetet und am Ende hatte ich 600 Leute darunter stehen, die mich beleidigten.“

Cyber-Angriff auf UKE-Arzt

Heinrich ist nicht der einzige Hamburger Arzt, der von Twitter-Hetze betroffen ist. UKE-Intensivmediziner Professor Stefan Kluge warnte seine Follower vor zwei Wochen: „Ich musste leider feststellen, dass ein Fake-Account von mir auf Twitter kursiert.“ Der mutmaßliche Cyberangriff könnte dazu führen, dass ein perfekt kopierter seriöser Account als Absender für Fake News missbraucht wird. Inzwischen ist der falsche Auftritt abgeschaltet.

Ich musste leider feststellen, dass ein #FakeAccount von mir auf #Twitter kursiert. Hinter diesem Account stecke nicht ich: @StefanKIuge4 @Twitter ist bereits informiert. Wer möchte, kann gern den Account melden. Danke! — Stefan Kluge (@StefanKluge4) February 24, 2022

Dirk Heinrich will sich nicht von dem sozialen Netzwerk vertreiben lassen. Er sagt: „Twitter muss mehr tun gegen Hassnachrichten, aber man kann über die Plattform auch jede Menge Positives erreichen und viele Menschen informieren.“