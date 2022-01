MOPO x Karriere Hamburg: Wir verlosen drei spannende Job-Coachings!

„If you are not a brand, you are a commodity.“ – Robert Kyosaki

Sind Sie auf der Suche nach einem Job? Interessieren Sie sich für berufliche Weiterentwicklung, neue Karrierewege und spannende Herausforderungen? Dann können Ihnen die MOPO und Karriere Hamburg vielleicht helfen. Personal Branding ist eines der Trendthemen der heutigen Zeit. Dabei steht nicht ein Unternehmen und sein Produkt oder eine andere Darstellungsform im Vordergrund, sondern der Mensch als Individuum. So können Sie als Privatperson Ihre eigene Reputation in der digitalen Arbeitswelt aufbauen, indem Sie Ihre Persönlichkeit als eigene Marke im Netz etablieren. Schaffen Sie mithilfe der MOPO und Karriere Hamburg Ihre eigene Marke, und lernen Sie sich und Ihre Fähigkeiten erfolgreich zu vermarkten!

MOPO und Karriere Hamburg: Job-Coachings für Ihren Erfolg

Pünktlich zum Start ins neue Jahr möchten wir Sie dabei unterstützen, mithilfe von Personal Branding Ihre Jobchancen zu erhöhen und Ihre Fähigkeiten in Stärken umzuwandeln. Deshalb verlosen wir gemeinsam mit unserem MOPO-Jobpartner Karriere Hamburg drei aufregende Job-Coachings mit Stephan Dahrendorf, einem Experten in Sachen beruflicher Entwicklung, Karriere und Bewerbung. Er ist bereits seit vielen Jahren in der Personalbranche tätig, hat als Recruiter, Personalentwickler und Personalleiter bei namhaften Unternehmen wie Axel Springer und Xing gearbeitet und ist seit zehn Jahren Geschäftsführer bei Inplace, einem erfolgreichen Start-up im Bereich Personalmanagement.

Job-Coaching: So läuft es ab

Job-Coach Stephan Dahrendorf ist Experte in Sachen beruflicher Entwicklung, Karriere und Bewerbung

Zunächst lernen Sie sich in einem ausführlichen, persönlichen Gespräch besser kennen und Stephan Dahrendorf gibt Ihnen eine qualifizierte Rückmeldung zu Ihren Stärken und Entwicklungsfeldern. Wo sieht er Ihre Potentiale? Welche Berufsfelder passen zu Ihren Fähigkeiten? Im Anschluss erarbeiten Sie gemeinsam verschiedene Ideen für Ihre berufliche Zukunft und erstellen oder überarbeiten in einem intensiven Prozess Ihren Lebenslauf. Auch Tipps für ein Bewerbungsanschreiben und das richtige Auftreten im Vorstellungsgespräch kommen dabei natürlich nicht zu kurz!

Das klingt für Sie interessant und nach einer spannenden Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln und Karriere zu machen? Teilnehmen können Sie ganz einfach, indem Sie die Gewinnspielfrage von Karriere Hamburg beantworten.

Zum Gewinnspiel, den Teilnahmebedingungen und Informationen zum Datenschutz gelangen Sie hier.

Wir wünschen Ihnen viel Glück, und können es kaum abwarten, Sie dabei zu unterstützen, Ihr volles Potential zu entfalten und Ihren Traumjob zu finden!