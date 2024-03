Telefonaktion zur Cannabis-Legalisierung: Mein Kind kifft – wie gehe ich damit um?

Das neue Gesetz über die teilweise Legalisierung von Cannabis ist am 1. April in Kraft getreten. Viele Bürger sind verunsichert, haben Fragen, deshalb führt die MOPO gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) am kommenden Mittwoch eine Telefonaktion durch.

Kann sich jetzt jeder ganz legal einen Joint anzünden? Wie gefährlich ist Cannabis für Kinder und Jugendliche? Welche Anzeichen weisen auf den Gebrauch der Droge hin? Was tun, wenn der Sohn oder die Tochter nicht aufhören will zu kiffen? Wie gelingt es Eltern, mit ihren Kindern ins Gespräch zu kommen? Das Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantwortet alle Fragen, und zwar am 3. April in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Folgende Telefonnummer müssen Sie anrufen: 0221/892031 (deutsches Festnetz). Alle Fragesteller und alle Anfragen bleiben anonym.

Hier wird gerade ein Joint gebaut.

Die Hälfte aller 18- bis 25-Jährigen hat mindestens einmal im Leben gekifft

Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen, dass in den vergangenen Jahren in Deutschland immer mehr Cannabis konsumiert wird. Etwa die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen hat mindestens einmal im Leben gekifft. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind es neun Prozent. Für die meisten bleibt es beim Gelegenheitskonsum. Doch mancher nutzt die Droge häufig, um unangenehme Gefühle und Gedanken auszublenden und kommt nur schwer davon los.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Hälfte der Bevölkerung der teilweisen Legalisierung von Cannabis ablehnend gegenübersteht. Die Sorge, dass das Kiffen negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hat, ist groß.