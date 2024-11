MOPO-Telefonaktion: Sparen für Kinder und Enkel? Experten sagen Ihnen, wie das geht!

Den Kindern und Enkeln etwas Gutes tun, auch finanziell, das wollen eigentlich alle Eltern und Großeltern. Aber wie macht man das am besten? Mit Geldgeschenken zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Schulanfang? Mit dem Aktiensparplan, dessen Summe zum 18. Geburtstag zur Verfügung steht? Mit dem Beitrag für Sportverein oder Musikschule? Es gibt viele Möglichkeiten.

Wenig verkehrt macht derjenige, der weiß, was das Kind braucht oder möchte. Nebenbei lernt der Nachwuchs bestenfalls schon frühzeitig, mit Geld umzugehen. Hat also neben dem Sparplan auch das gute alte Sparschwein noch seine Berechtigung? Was muss ich beachten, wenn ich ein Kinderkonto einrichten will? Gehört das Geld dem Kind oder dem Erwachsenen? Was bringen spezielle Kinderangebote?

Anrufen: Mittwoch, 20. November, 16 bis 18 Uhr

All Ihre Fragen zum Thema „Sparen für Kinder und Enkel“ können Sie am Mittwoch, 20. November, von 16 bis 18 Uhr, bei der MOPO-Telefonaktion loswerden. Finanzfachleute werden Ihnen kompetente Auskünfte geben. Unter der kostenfreien Nummer 0800-0004743 erreichen Sie Peter Klipp von der Stiftung Warentest/Finanztest und Dr. Armin Schmitz vom deutschen Fondsverband BVI. Rufen Sie an!