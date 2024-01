MOPO-Telefonaktion: Richtig krankenversichert? Experten stehen Rede und Antwort

Mittwoch, 10. Januar, zwischen 16 und 18 Uhr: Diesen Termin sollten Sie sich merken. Denn dann führt die MOPO eine Telefonaktion zum Thema Krankenversicherung durch. MOPO-Leser können alle ihre Fragen stellen – Experten stehen Rede und Antwort.

Seit Jahresbeginn sind sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung die Beiträge gestiegen. Während die Tarife bei den Privatversicherern individuell kalkuliert werden, gilt für die gesetzlichen Kassen die Vorgabe, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag um 0,1 Prozent anzuheben.

Wie viel es konkret ist, hat inzwischen jede Kasse individuell festgelegt und in der Regel auf der Internetseite veröffentlicht. Während der eine Versicherte 0,5 Prozent mehr zahlen muss, bleibt beim Nachbarn der Beitrag stabil.

Diese die Experten beantworten alle Fragen zum Thema Krankenversicherung: Peter Klipp (v.l.) von der Stiftung Warentest/Finanztest, Ralf-Dieter Garwels vom Verband der Privaten Krankenversicherung, Thiemo de Vries von der AOK Rheinland-Hamburg. privat Diese Experten beantworten alle Fragen zum Thema Krankenversicherung: Peter Klipp (v.l.) von der Stiftung Warentest/Finanztest, Ralf-Dieter Garwels vom Verband der Privaten Krankenversicherung, Thiemo de Vries von der AOK Rheinland-Hamburg.

Mittwoch von 16 bis 18 Uhr anrufen auf der kostenfreien Nummer: 0800-0004743

Jetzt stellen sich viele Fragen: Sind Sie richtig krankenversichert? Was können Privatversicherte tun, um im Alter Beiträge zu sparen? Wie werden Rentner krankenversichert? Können freiwillig Versicherte in die Pflichtversicherung der Rentner wechseln? Wie viel darf man als Familienversicherter hinzuverdienen? Was ist in der studentischen Krankenversicherung zu beachten?

Die Experten am MOPO-Lesertelefon: Thiemo de Vries von der AOK Rheinland-Hamburg, Ralf-Dieter Garwels vom Verband der Privaten Krankenversicherung und Peter Klipp von der Stiftung Warentest/Finanztest. Unter der kostenfreien Nummer 0800-0004743 sind sie am 10. Januar von 16 bis 18 Uhr erreichbar. Rufen Sie an!