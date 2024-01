MOPO-Talk: Wie gelingt Integration?

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges nimmt auch Hamburg immer mehr Geflüchtete auf. Die größte Herausforderung ist die Schaffung immer neuer Unterkünfte. Seit Monaten mietet die Stadt jedes Hotel, jede Halle, jede ungenutzte Fläche zur Aufstellung von Wohncontainern, deren sie habhaft wird. Tausende neue Plätze zur kurzfristigen Unterbringung geflüchteter Menschen hat die Sozialbehörde so geschaffen und stößt nun massiv an Grenzen. Weil Bürger:innenbeteiligung bei der Schaffung jeder neuen Unterkunft eine Pflichtübung ist, gleichzeitig aber keine Alternativen gibt, stoßen die geplanten Unterbringungsmöglichkeiten in den betroffenen Stadtteilen oft auf Widerstand. Und auch weil das Thema ganz oben auf der politischen Agenda steht und auch Ängste auslöst, wenden sich immer mehr Menschen der AFD zu.

“Wir dürfen die Stadt nicht auf Dauer überfordern“, warnt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer im Einklang mit Bürgermeister Peter Tschentscher und bewegt sich dabei sehr nahe an “Das-Boot-ist-voll-Botschaften“. Doch wie kann eine gute Integration gelingen und erleichtern die neuen Gesetze der Bundesregierung eine Integration der Migrant:innen oder erschweren sie diese? Und wie können Geflüchtete schnell in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt integriert werden, welche Unterstützung benötigen sie, welche Bildungsangebote weitere Integrationshilfen sind dringend notwendig? Brauchen wir vielleicht ganz andere Lösungen? Was macht Hamburg in Vergleich zu anderen Städten gut, was schlecht? Und hätte die Stadt bei der Schaffung von Unterkünften nach dem Kompromiss mit der Volksinitiative “Hamburg für gute Integration“ über dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten mit mehr Weitblick planen müssen?

Über diese Fragen diskutiert Moderator Marco Carini mit Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD), Dirk Hauer, Diakonie Hamburg, Parica Partoshoar, Sprecherin des Integrationsbeirates und Klaus Schomacker, Repräsentant der ehemaligen Volksinitiative „Hamburg für gute Integration“.

Termin: Mittwoch, 10. Januar, im Gausz, Gaußstraße 60, Beginn: 18.30 Uhr. Musikalische Begleitung: Anton von Bülow

Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.