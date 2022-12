Die Mobilitätswende hat in Hamburg einen Streit um den Straßenraum entfacht. Welches Verkehrsmittel darf wie viel Platz in einer modernen Stadt einnehmen? Darüber diskutierten Hamburgs „Fridays for Future“-Sprecherin Annika Rittmann, Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), „ADAC Hansa”-Verkehrsexperte Carsten Willms und Architekt Lars Zimmermann von „Cities For Future“ am Donnerstagabend im ersten MOPO Lounge Talk in der Gaußstraße in Ottensen.

Die Mobilitätswende hat in Hamburg einen Streit um den Straßenraum entfacht. Welches Verkehrsmittel darf wie viel Platz in einer modernen Stadt einnehmen? Darüber diskutierten Hamburgs „Fridays for Future“-Sprecherin Annika Rittmann, Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), „ADAC Hansa”-Verkehrsexperte Carsten Willms und Architekt Lars Zimmermann von „Cities For Future“ am Donnerstagabend im ersten MOPO Lounge Talk in der Gaußstraße in Ottensen.

Wird dem Auto in Hamburg immer noch zu viel Platz gegeben?

Annika Rittmann

In den vergangenen zwei Jahren, seit Sie, Herr Tjarks, Verkehrssenator sind, ist zu wenig passiert. Das liegt an der Angst, den Autos Platz wegzunehmen. Dabei lässt sich die Klimakrise nicht verhindern, indem wir darauf warten, dass die Leute nach und nach überzeugt werden, sondern indem wir handeln. „Ottensen macht Platz“ und der autofreie Jungfernstieg sind positive Beispiele.

Anjes Tjarks

Wir wollen weniger private Pkws in der Stadt, denn das Auto ist das ineffizienteste Verkehrsmittel in Hamburg. Seit Corona ist der Autoverkehr in der Stadt um 20 Prozent rückläufig, das hilft auch dem CO2-Ausstoß. Die Lösung dafür liegt im Ausbau und in der Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs.

Carsten Willms

Hamburgs Autofahrer sind keine Randgruppe, das Auto ist nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel. Viele Leute stellen sich immer noch lieber in den Stau, als sich in die übervolle S3 zu quetschen. Deshalb ist ein Fokus auf den ÖPNV richtig. Viele unserer Mitglieder beklagen in Hamburg das Thema Anwohnerparken und das Baustellenmanagement.

Lars Zimmermann

Autos verbrauchen Platz und sind nicht die logische Art und Weise, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Deshalb muss Autofahren unattraktiv werden, zum Beispiel mit Parkzonen. Dafür muss der Fuß- und Radverkehr mehr gefördert werden. Eine Stadt kann unglaublich geil sein, wenn man sie auf dem Fahrrad entdeckt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Experte: Eine Stadt für Autos funktioniert nicht mehr

Reichen die geplante S4 und U5 oder verpennt der Senat den ÖPNV-Ausbau?

Annika Rittmann

Der ÖPNV muss deutlich ausgebaut werden – die Großprojekte S4 und U5 reichen lange nicht aus. Es macht Sinn, daneben eine Stadtbahn zu etablieren und das Busnetz zu erweitern. Viele Randbezirke sind immer noch nicht ausreichend angebunden. Wir müssen jetzt die Leute in den ÖPNV bekommen – dafür muss dieser aber auch bezahlbarer werden.

Anjes Tjarks

Der ÖPNV wird eine Hauptlast bei der Klimakrise tragen müssen. Besonders die S4 und U5 werden helfen, lange Strecken auf die Schiene zu bekommen. Nachdem die Stadtbahn abgebaut wurde, haben wir in Hamburg nichts mehr hinbekommen. Deshalb wollen wir der Eisenbahn zu einer neuen Blüte verhelfen und in den nächsten Jahren mindestens 36 neue Bahnhöfe bauen.

Carsten Willms

Damit Leute das Auto stehen lassen und in den ÖPNV umsteigen, muss das Angebot stimmen und im Moment stimmt das Angebot überhaupt nicht. Aus meiner Sicht sollte weniger Geld ausgegeben werden, um die Ticketpreise zu senken, sondern um die Infrastruktur auszubauen. Im Gegensatz zu Straßensanierungen und Straßenbau sind ÖPNV-Projekte auch vergleichsweise günstig.

Lars Zimmermann

Der ÖPNV ist das Rückgrat eines gut funktionierenden Verkehrs in einer Großstadt. Das gilt ganz besonders für die am Rand liegenden Bezirke, weil die Strecken dort oft einfach zu lang sind.

In der MOPO-Lounge zu Gast (v.l.n.r.): ADAC-Verkehrsexperte Carsten Willms, MOPO-Kolumnist Marco Carini, Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Annika Rittmann, Hamburgs Sprecherin von Fridays For Future. Patrick Sun In der MOPO-Lounge zu Gast (v.l.n.r.): ADAC-Verkehrsexperte Carsten Willms, MOPO-Kolumnist Marco Carini, Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Annika Rittmann, Hamburgs Sprecherin von Fridays For Future.

Wie wird Hamburgs Mobilität in zehn Jahren aussehen?

Annika Rittmann

Ich bin pessimistisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in zehn Jahren da sein werden, wo wir sein müssten. Wir werden nach wie vor am Auto hängen, deshalb muss ein Cut passieren. Der Verkehr muss auf dem ÖPNV und dem Fahrrad beruhen und Autos am besten nur noch in Form von Car-Sharing und E-Autos existieren.

Anjes Tjarks

Die S4 wird in zehn Jahren alle zehn Minuten nach Rahlstedt, die U4 zum Horner Geest und über die Elbe fahren. Das Fahrrad wird in der Innenstadt eine ganz andere Präsenz haben, denn zu diesem Zeitpunkt sollten um die 800 Kilometer neue Radwege gebaut sein. Außerdem werden autonome Fahrzeuge in den Randbezirken rund um die Uhr den Weg von der Haltestelle nach Hause abdecken.

Das könnte Sie auch interessieren: Parkraum in Ottensen: „Das wird weniger werden“

Carsten Willms

Auch in zehn Jahren wird das Auto noch das dominierende Verkehrsmittel in Hamburg sein. Gleichzeitig sollte der ÖPNV so ausgebaut sein, dass er eine gute Alternative dazu sein kann.

Lars Zimmermann

Ich denke, dass Hamburg immer mehr Kopenhagen und Amsterdam ähneln wird. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, allerdings noch viel zu langsam. Da schaue ich schon sehr neidisch auf Paris, die wirklich schnell handeln und Maßnahmen umsetzen – zum Beispiel flächendeckendes Tempo 30.