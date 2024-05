Am Samstag ist wieder Schlagermove. Vor einigen Tagen, ich trug etwas alltagstauglich Gestreiftes und war auf dem Weg zur S-Bahn, warf mir der neunmalkluge Algorithmus meiner allseits geschätzten Musikhör-App Chris Roberts aus. Roberts, Altmeister des Schlagers und der Föhnwelle, sang von den Maschen der Mädchen. Die Feministin in mir rollte die Augen und dankte Gott*, dass die 70er Jahre schon reichlich lange im vergangenen Millennium verstaubten. Der Teil meines Hirns aber, der gern Schlaghose am Leib und Apfelsinen im Haar trägt, sang verdächtig textsicher mit. Ja, ich mag den Schlagermove. Und das hat mit den Leuten dort zu tun.