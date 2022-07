MOPO-Leser stimmten ab: Das ist Hamburgs langweiligster Stadtteil

Ob Spaziergänge in der Natur, ein Konzert auf dem Kiez oder Genusstouren durch die Gastro-Meilen: Die 104 Hamburger Stadtteile bieten für jeden Geschmack etwas. Dabei gilt allerdings: Was dem einen gefällt, findet der andere möglicherweise dröge und eintönig. Welche Ecke der Hansestadt ist das Sinnbild der gähnenden Langeweile? Die MOPO-Leser haben abgestimmt – mit überraschenden Ergebnissen.

Wo würden Sie nach Feierabend oder am Wochenende auf gar keinen Fall etwas mit Freunden und Familie unternehmen? Diese Frage haben wir unseren Lesern gestellt, fast 10.000 haben geantwortet. Dabei sticht mit 422 Stimmen ein klarer „Sieger“ heraus: Die HafenCity! Und das, obwohl Hamburgs wachsendes Glanzstück an der Waterkant viel mehr als gehobene Wohnblocks und Bürokomplexe zu bieten hat. Man denke nur an die Elbphilharmonie, das Miniatur Wunderland, hippe Cafés und Restaurants …

MOPO-Umfrage: Das sind Hamburgs langweiligste Stadtteile

Auffällig: Vor allem den Hamburger Osten finden die Leser langweilig. Rang 2, 3 und 4 belegen nämlich Allermöhe (366 Stimmen), Billbrook (320) und Billstedt (277). Freizeitangebote wie das Wutzrock-Festival oder die idyllische Dove-Elbe konnten die User nicht überzeugen – genauso wenig wie die Billstedter Wohnsiedlungen, der Öjendorfer See und die Bille.

Platz 5 sicherte sich Cranz (242) an der südwestlichen Spitze Hamburgs, gleich neben Niedersachsen. Dabei gilt das Tor zum Alten Land mit seinen Traditionslokalen, Obstplantagen und Hofläden eigentlich als attraktives Ziel für Touristen und Tagesausflügler.

Diese Hamburger Stadtteile finden MOPO-Leser gar nicht langweilig

Eine deutlich größere Beliebtheit genießen zentrale und westliche Quartiere. Denn die wenigsten Stimmen bekamen Hoheluft-Ost (sieben) und Hoheluft-West (elf) – zwei sehr kleine Stadtteile, aber mit jeder Menge Charme. Die idyllische, familienfreundliche Atmosphäre am Isebekkanal inmitten der Großstadt, die vielen kleinen Geschäfte, Restaurants und Cafés scheinen den Lesern zu gefallen. Langeweile? Fehlanzeige!

Rotherbaum mit seinen schicken Lokalen, dem feinen Pöseldorf, der Universität sowie Museen und Parks bekam ebenfalls lediglich elf Stimmen. Es folgen zwei Ecken, die unterschiedlicher nicht sein könnten: St. Georg (16) mit seiner bunten Mischung kultureller Vielfalt sowie der bekannten Shopping- und Restaurantmeile an der Langen Reihe unweit des Alsterufers, und Groß Flottbek (18), das neben viel Grün auch für seine Sportvereine geschätzt wird. (idv)

Welcher ist Hamburgs langweiligster Stadtteil? Die gesamten Ergebnisse im Überblick: