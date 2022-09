MOPO gewinnt Preis für innovative Anzeigen-Plattform Werbelokal

Tolle News in eigener Sache: Das MOPO Werbelokal gewinnt den vom Bund Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebenen Nova Award in der Kategorie „Vermarktungsinnovation”.

Die Verleihung fand auf dem BDZV-Kongress in Berlin statt. Dort hielt unter anderem der scheidende Verbandspräsident Mathias Döpfner seine letzte Rede in dieser Funktion.

Was macht das MOPO Werbelokal so innovativ? Es eröffnet kleinen Werbetreibenden die Möglichkeit, ohne große technische Kenntnisse und ohne große Budgets einfache Werbeanzeigen auf MOPO.de zu schalten.

Nova Award des BDZV für das MOPO Werbelokal

Dies ist ein Werbemarkt, der in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu großen internationalen (und teilweise gar nicht in Deutschland Steuern zahlenden) Konzernen wie Facebook und Google abgewandert ist. Was Facebook und Google für viele Werbetreibende so attraktiv macht, ist die zielgenaue Ausspielung der Werbeanzeigen – und die Tatsache, dass es technisch so einfach ist, diese Anzeigen einzubuchen.

Genau an diesem Punkt setzt das MOPO Werbelokal an: Anzeigen ab einem Budget von 50 Euro können einfach mit einem Bild und einem kurzen Text eingebucht werden, die Ausspielung erfolgt dann basierend auf der regionalen Zielgruppe innerhalb von Hamburg. Ein Klempnerbetrieb aus Bergedorf möchte vielleicht nicht, dass seine Anzeige in Altona oder Harburg ausgespielt wird. Genau das ermöglicht das MOPO Werbelokal.

MOPO Werbelokal: Ganz einfach lokale Anzeigen buchen

„Wir sind sehr stolz, für das MOPO Werbelokal diesen Preis bekommen zu haben. Wir hoffen, dass viele andere Medienhäuser unserem Beispiel folgen und ebenfalls ein lokal verankertes Gegenangebot zu den großen US-Plattformen aufbauen”, so Felix Herkenrath, Director Parterships & Digital Business bei der MOPO. (mp)