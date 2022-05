Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise der Leomotion OHG

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die von der Firma Leomotion OHG (nachfolgend Leomotion) durchgeführt werden. Sie gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen, falls und soweit solche mit dem jeweiligen Gewinnspiel bekannt gegeben wurden. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen sowie die bei jedem Gewinnspiel gesondert genannte Teilnahmefrist an.

2. Teilnahme

(1) Teilnehmen darf jede natürliche Person, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Leomotion, verbundener Unternehmen und eventueller Kooperationspartner sowie deren Angehörige.

(2) Die jeweils zur Teilnahme erforderlichen Daten sind vollständig anzugeben. Erfordert die Teilnahme die Zusendung von Materialien oder Dateien, versichert jeder Teilnehmer, alleiniger Eigentümer und Inhaber aller Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem eingesendeten Material zu sein. Mit Zusendung räumt jeder Teilnehmer der Leomotion das umfassende Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem zugesandten Material ein, es sei denn, der Teilnehmer erklärt mit Zusendung schriftlich seinen Widerspruch. Die Leomotion übernimmt keine Haftung für jegliches zugesandtes Material, mit Ausnahme einer vorsätzlichen oder grob schuldhaften Handlung der Leomotion oder deren Mitarbeiter. Nach Abschluss des Gewinnspiels ist die Leomotion berechtigt, das zugesandte Material zu vernichten.

(3) Der Einsendeschluss für das Gewinnspiel wird jeweils individuell angegeben.

(4) Die Teilnahme ist kostenlos und in keiner Weise vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig. Die Nutzung des Spiels erfolgt auf eigene Verantwortung.

4. Ermittlung der Gewinner

(1) Der Gewinn wird nur unter den Teilnehmern verteilt, von denen die rechtzeitig und vollständig eingegangenen Angaben zur Teilnahme vorliegen.

(2) Bei mehreren Teilnehmern entscheidet das Los, sofern nicht eine individuelle Leistung für den Gewinn entscheidend ist. Ist eine individuelle Leistung ausschlaggebend, so ist ein von der Leomotion gebildetes Gremium zur Ermittlung des Gewinners berechtigt. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

5. Besondere Bedingungen zu Durchführung und Gewinn

(1) Alle Gewinner werden per E-Mail, telefonisch oder schriftlich per Post benachrichtigt. Jeder so benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Versand der Benachrichtigung Leomotion mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Falls die Leomotion innerhalb dieser Frist keine solche Nachricht erhält, verfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns.

(2) Falls der Leomotion die Adresse eines ausgelosten Teilnehmers bekannt ist, behält sich sie sich vor, den Gewinn direkt mit der Benachrichtigung zu verschicken.

(3) Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von der Leomotion angegebenen Umfang. Eventuell dem Gewinner bei und/oder durch die Nutzung des Gewinns entstehende (Folge-) Kosten sind nur dann umfasst, wenn dies ausdrücklich im Gewinnspiel angegeben wurde. Die Leomotion übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer durch die Annahme und/oder Nutzung des Gewinns entstehen.

(4) Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder Rabattwertes und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

(5) Die Leomotion behält sich vor, die Namen der Gewinner öffentlich bekannt zu geben. Die Gewinner erklären sich hiermit einverstanden.

6. Weitere Bedingungen

(1) Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass eventuelle Foto- und Filmaufnahmen durch die Leomotion oder Dritte gemacht werden und durch die Leomotion veröffentlicht werden.

(2) Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels.

7. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss und Widerruf

(1) Die Leomotion behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die Leomotion zu.

(2) Die Leomotion behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Die Leomotion kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern.

(3) Der Nutzer ist berechtigt, seine auf den Vertragsabschluss und Teilnahme an Gewinnspielen gerichtete Willenserklärung binnen zwei Wochen zu widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Sie ist ohne Angabe von Gründen schriftlich abzufassen und zu richten an:

Leomotion OHG, Sternstr. 5d, 20357 Hamburg, E-Mail: info@leomotion.de

8. Datenschutz

Damit die Durchführung eines Gewinnspiels möglich ist, muss die Leomotion personenbezogene Daten der Teilnehmer, wie z. B. Namen und Adresse, kennen. Personenbezogene Daten, die der Leomotion im Rahmen der Teilnahme an einem Gewinnspiel übermittelt werden, werden nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Auf Wunsch erteilt die Leomotion jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die von ihm gespeichert wurden und wird diese auf Anfrage umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht per E-Mail an: info@leomotion.de.

9. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.