Ob Alltag oder Freizeit – Fahrradfahren ist so vielseitig wie nie zuvor

Steig um, steig auf, fahr Rad! Der Hamburger fahrrad.de Store bietet nicht nur Bikes – sondern auch Service und Beratung.

City-, Trekking-, E-Mountain oder Gravel-Bike oder doch lieber ein Lastenrad? Ein Fahrrad ist inzwischen viel mehr als ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Es ist Lebensgefühl, ermöglicht Bewegung, ist nachhaltig und macht einfach Spaß. Egal ob im Alltag, in der Freizeit oder im Urlaub: Jeder hat persönliche Beweggründe, Fahrrad zu fahren.

Mit dem schicken City-Flitzer einfach mal eben zum Hafen und zurück, den Wochenendeinkauf in der Stadt mit dem Lastenrad erledigen, einen Tagesausflug entlang der Elbe mit dem neuen E-Trekkingbike oder mit dem Mountainbike die Trails in der Fischbeker Heide entdecken – Fahrräder gibt es für jedes Alter und jeden Anspruch. Gut sortierte Fahrradhändler, wie der fahrrad.de Store in Hamburg-Stellingen bieten nicht nur eine große Auswahl an sofort verfügbaren Fahrrädern und E-Bikes aus einem breiten Sortiment bekannter Marken und beliebter Eigenmarken wie beispielsweise Fixie Inc. oder Ortler an, sondern helfen auch dabei das passende Rad zu finden.



Auch Lastenräder von Ortler gibt es im Fahrrad.de Store Hamburg.

Die Produkt-Expert:innen im Store stehen direkt oder telefonisch für Beratung sowie Fragen zu Kauf und Service zur Verfügung. Ebenso ist es möglich, die Bikes vor Ort zu testen. Sollte das Traum-Fahrrad nicht direkt verfügbar sein oder passendes Zubehör gesucht werden, können Kund:innen über die Terminals direkt im Store direkt auf den Online-Shop von fahrrad.de und rund 35.000 Produkten zugreifen und eine Auswahl treffen.

Für alle, die auf fahrrad.de bereits ihr passendes Fahrrad gefunden haben, gibt es die Möglichkeit, das Bike in den Store liefern zu lassen und den Aufbauservice zu nutzen. Das Expert:innen Team kümmert sich um den Aufbau und passt das Bike zudem genau auf die individuelle Sitzposition an. Dann kann das Rad 100% fahrfertig abgeholt werden – hilfreiche Tipps inbegriffen. Auch um die regelmäßigen Wartungen, Inspektionen und Reparaturen kümmern sich die Mitarbeiter:innen vor Ort in Stellingen.

Neben zahlreichen Bikes gibt es bei fahrrad.de auch kompetente Beratung.

Übrigens: Auch Bikeleasing kann eine smarte Lösung sein, wenn die Anschaffung eines hochwertigen Bikes geplant ist. Dabei funktioniert Bikeleasing genauso wie das Leasing von Dienstwagen, nur das hier eben kein Auto, sondern ein Fahrrad Bestandteil des Vertrages ist. Auch hier hilft das Team im fahrrad.de Store bei der Auswahl und der Abwicklung und steht für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Fahrrad.de Store Hamburg

Kieler Straße 561-772

22525 Hamburg

Tel.: 040 555 537 70

E-Mail: hamburg@fahrrad.de

www.fahrrad.de/stores/hamburg.html

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr