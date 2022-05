Idealer Autoersatz: Teste die leichten E-Bikes von Ampler Bikes auf der VELO Hamburg

Emissionsfreies Pendeln für jedermann. Der estnische E-Bike-Hersteller Ampler Bikes vertreibt leichte, voll ausgestattete E-Bikes mit einer klaren Mission. Mit fünf verschiedenen Rahmendesigns ist für alle Pendelvorlieben etwas im Repertoire.

Ampler zu fahren ist einfach – man radelt einfach los. Keine schweren Akkus, sperrige externe Bildschirme oder sonstiger Schnickschnack. Ampler kombiniert moderne Technologie mit einem traditionellen Fahrraddesign, um das Treten leichter zu machen und Fahrer:innen schneller ans Ziel zu bringen. Das klassische Fahr(rad)gefühl fährt immer mit.

Neben einem durchschnittlichen Fliegen-Gewicht von 15 kg und einer Akku-Reichweite von bis zu 70 km sind ein im Oberrohr integriertes Display zur bequemen Überprüfung der Reichweite oder Fahrtstatistiken und die integrierte GPS-Funktion der kürzlich gelaunchten zweiten Generation besondere Merkmale der Modelle.

Das Ampler Axel mit Diamantrahmen ist ein elegantes, gleichzeitig komfortables und dank Riemenantrieb wartungsarmes E-Bike für die Stadt. Es hält die Balance zwischen sportlich und entspannt, wodurch sich die Fahrt aktiv und reaktionsschnell anfühlt.

Das Modell Juna ist das bisher komfortabelste und inklusivste E-Bike des Herstellers. Es kombiniert einen leistungsstarken Motor mit einem praktischen Tiefeinsteiger-Rahmen für Fahrer:innen ab einer Körpergröße von 150 cm.

Das Ampler Stellar bietet mit einer halbaufrechten Sitzposition einen hohen Komfort, aber dennoch ein aktives Gefühl. Ausgestattet mit 9-Gang-Schaltung und Amplers drehmomentstarkem Hinterradmotor, ist das Bergauffahren ein Kinderspiel bei jeder Fahrt.

Das Ampler Stellar

Stout und Stellar sind in Sachen Komponenten überwiegend identisch ausgestattet. Das Stout mit neu designtem Diamantrahmen, nimmt als treuer Begleiter für die täglichen Fahrten zur Arbeit oder in der Freizeit seinen eigenen Platz ein.

Die sportliche Geometrie des Ampler Curt ist für schnelle Bewegungen ausgelegt und der gerade Lenker macht das Rad sehr reaktionsschnell. Dank der Carbongabel und dem minimalistischen Design wiegt das Curt mit Carbon-Riemen nur 14,4 kg (voll montiert) und ist damit eines der leichtesten, wenn nicht sogar das leichteste Pendler-E-Bike der Welt.

Ardo Kaurit, CEO- und Mitbegründer von Ampler Bikes kommentiert: „Wenn wir Tausende von Ampler-Fahrer:innen in den Städten Europas sehen, wird uns ganz warm ums Herz. Das Radfahren für mehr Menschen erstrebenswert zu machen, war von Anfang an eines unserer Ziele. Den Fahrradbesitzer:innen ein großartiges Gesamterlebnis zu bieten, ist eines der Mittel, um dies zu erreichen. Wir freuen uns neue Fahrer:innen willkommen zu heißen, die sich unserer Reise anschließen möchten, damit wir weiterhin emissionsfreies Pendeln für alle zugänglich machen können.”

Ampler hat seit 2016 ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert. Das Unternehmen ist stetig gewachsen und hat eine Gemeinschaft von über 15.000 zufriedenen Fahrer:innen aufgebaut, die umfangreiches, aktives Feedback für die Entwicklung der neuen Modelle gegeben haben. Ampler arbeitet nach der Philosophie, in allen Bereichen In-House zu produzieren, in denen dadurch ein Mehrwert entsteht: Alle Fahrräder werden in Amplers eigener Fabrik in Estland entwickelt und montiert. Die Vorgänger Modelle Curt, Stout und Stellar – die derzeit immer noch im Handel sind – werden weiterhin verkauft, gewartet und sind direkt lieferbar.

Showrooms und Service-Zentren in Berlin, Köln, Tallinn, Amsterdam, demnächst Zürich und ein Partner-Showroom in Moss nahe Oslo bieten Fahrradfans Information, Testfahrten und Beratung.

Dadurch, dass sich die E-Bikes außer bei ihren elektronischen Komponenten nicht von herkömmlichen Fahrrädern unterscheiden, können die E-Bikes in allen professionellen Fahrradwerkstätten und bei ausgewählten Service-Partnern gewartet werden. Der Ampler Bikes Customer Service bietet zusätzlichen Service, sollte dies nicht möglich sein.

Keine Gelegenheit Ampler Bikes auf der VELO Hamburg anzutreffen? Kein Problem – dank Amplers Ambassador Programm kann ganz einfach über amplerbikes.com/probe-fahren entdeckt werden, wo das gewünschte Modell in Hamburg zur Probefahrt bereit steht.

