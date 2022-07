tricargo Transporträder aus Hamburg: Werde jetzt Teil der Genossenschaft!

In einer Halle in Hamburg-Bahrenfeld fertigen Monteur*innen den „Lademeister“, das vom Hamburger Start-up tricargo entwickelte Transportrad, optimiert auf den harten Logistik-Alltag. Nebenan stapeln Fahrer*innen der tricargo Radlogistik Waren in die große Box auf dem Rad und starten ihre täglichen Liefertouren mit Transporträdern durch Hamburg. Im ersten Stock entwickeln die Ingenieur*innen das nächste von Kunden angefragte Feature des Lademeisters, die Geschäftsführung plant die Ausweitung der Lademeister-Produktion.

Transporträder sind ein Wachstumsmarkt! Städte, Paketdienstleister und Speditionen setzen künftig auf Transporträder für die sogenannte „letzte Meile“ bis zum Kunden zu Hause oder zum Laden in der verkehrsberuhigten Innenstadt. Denn sie sind klimafreundlich, entlasten den Verkehr und schaffen so einiges weg. Allein in Hamburg soll 2030 ein Viertel des Lieferverkehrs auf der letzten Meile mit Transporträdern bewältigt werden.

tricargo ist als Genossenschaft angetreten, urbanen Lieferverkehr aufs Transportrad umzustellen. Für eine lebenswerte Stadt, fürs Klima. Nach der Gründung der Transportrad-Spedition 2016 flossen die Erfahrungen aus der Logistik in die Entwicklung des Lademeisters ein. Jetzt ist die Genossenschaft auf dem Sprung in den Wachstumsmarkt und gibt richtig Kette, die Produktion des Lademeisters zu vervielfachen und das Team zu vergrößern. Werde Teil der tricargo-Genossenschaft und bring tricargo zum Wachsen!

