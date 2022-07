Rubberman DE 014 ist der Handyhalter aus Traktorschlauch, handmade in Hamburg und Testsieger der Süddeutschen Zeitung.

Am 26.5.2021 gab vergab die Süddeutsche Zeitung den Testsieg an den Rubberman DE 014. Getestet wurden neun Handyhalter für das Fahrrad bis 59,99 €. Der Rubberman DE 014 war mit 14,95 € der günstigste Handyhalter im Test, holte den Testsieg und bekam 10 von 10 Punkten.

SZ: „So geht Low Tech: Der Rubberman ist im Prinzip nur ein Stück Gummi mit Löchern. Das Ding ist genial einfach: Man wickelt die Gummischlaufe um den Lenker, führt sie durch einen Ring und spannt das Handy ein, fertig! Es ist kein Werkzeug notwendig, das Produkt ist einfach und selbsterklärend – und es hält Telefone verschiedener Größe fest am Lenker. Die Halterung kann nicht nur am Fahrrad verwendet werden, sondern auch an Kinderwagen, Rollatoren, Regenschirmen oder als Flaschenhalter. Noch dazu wird die Halterung aus recycelten Traktorschläuchen in Deutschland gefertigt und ist nicht teuer. Unsere absolute Empfehlung! Idealerweise schützt man das Handy noch mit einer zusätzlichen Hülle vor Kratzern und Regen.“

Hergestellt wird der Rubberman DE 014 seit 2015 in Handarbeit in Hamburg. 2016 hat der Rubberman als Neuerung EU-weiten Patentschutz erworben. Als urbane Navigationshilfe, Flaschenhalter, Weihnachtsgeschenk und auch als nachhaltiges Werbemittel findet er den Weg in die Welt. Es gibt ihn für 14,95 € versandkostenfrei auf www.rubberman.de.