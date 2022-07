Teleskopierbar. Klappbar. Wandelbar. Das Pino Cargo von Hase Bikes

Es geht auch ohne Auto: Das PINO CARGO bietet Paaren und jungen Familien außergewöhnlich gute Fahrrad-Mobilität. Allein. Zu zweit. Mit Kind. Das PINO CARGO ist eine Art Universalgenie, ein kompletter Fuhrpark in einem Bike: Lastenrad, Kindertaxi, das mit dem Kind mitwächst, Tandem oder Solo-Rad.

Ob Wocheneinkauf, Radtour oder mal eben zum Baumarkt: Das PINO CARGO ist voll ausgerüstet für den Transport. Die vordere PORTER BAG transportiert 40 kg Zuladung mit bis zu 120 Liter Stauvolumen. Unten trägt das klappbare PORTER RACK bis zu 40 kg. Auf dem Gepäckträger ist Platz für einen Kindersitz oder Packtaschen. Mit dem leistungsstarken E-Motor werden selbst schwere Lasten gewuppt, auch wenn die Muskeln müde oder die Steigungen steil sind. Der Rahmen des PINO ist teleskopierbar – man kann ihn zusammenschieben, was besonders für Soloradler praktisch ist. Der Radstand entspricht dann in etwa dem eines Citybikes. Auch Fahrverhalten und Kurvenradien sind in etwa gleich. So verkürzt kann das PINO platzsparend in Flur oder Keller geparkt werden. Mit umgeklapptem Lenker wird es sogar so klein, dass es auf jeden gängigen Auto-Heckträger passt.

Mehr Infos: www.hasebikes.com