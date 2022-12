In ganz Hamburg gibt es mittlerweile 278 Stadtrad-Stationen in 68 Stadtteilen, mehr als 3100 Fahrräder können ausgeliehen werden. Das Angebot wird seit dem Start im Jahr 2009 immer reger genutzt, zwischenzeitlich wurden durchschnittlich mehr als 8000 Fahrten pro Tag verbucht. Bis 2028 sollen deshalb noch 350 zusätzliche Stationen geschaffen werden und fast 1500 neue Fahrräder dazukommen.

Während die Hamburger:innen in der Pandemie das Fahrradfahren für sich entdeckt haben, leidet das Stadtrad unter Nutzerschwund. Doch schon in naher Zukunft sollen mehr als 100 neue Stationen entstehen. Die MOPO zeigt, wie sich zuletzt die Stadtrad-Zahlen entwickelt haben und wo die neuen Standorte geplant sind.

In ganz Hamburg gibt es mittlerweile 278 Stadtrad-Stationen in 68 Stadtteilen, mehr als 3100 Fahrräder können ausgeliehen werden. Das Angebot wird seit dem Start im Jahr 2009 immer reger genutzt, zwischenzeitlich wurden durchschnittlich mehr als 8000 Fahrten pro Tag verbucht. Bis 2028 sollen deshalb noch 350 zusätzliche Stationen geschaffen werden und fast 1500 neue Fahrräder dazukommen.

Hamburg: Stadtrad-Nutzung geht wegen Corona zurück

Doch derzeit gibt es eine Stadtrad-Flaute. Dies geht aus einer Kleinen Anfrage des SPD-Radverkehrsexperten Lars Pochnicht hervor. Denn während die Hamburger:innen zwar durch die Corona-Pandemie vermehrt aufs Fahrrad steigen, verliert das städtische Fahrradangebot an Nachfrage. Anstatt durchschnittlich 8000 Fahrten pro Tag wie vor der Pandemie wurden 2020 nur rund 6000 Fahrten täglich absolviert. Dieses Jahr sind es bislang 5046 (Stand 31. Oktober). Insgesamt verfügt Stadtrad über mehr als eine halbe Million registrierte Kund:innen.

Der Senat erklärt den Rückgang mit „Homeoffice, geringerer Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Schulschließungen, Geschäftsschließungen und weniger bis kein Tourismus“. Tatsächlich ist nicht davon auszugehen, dass das Interesse am Fahrradverleih schwindet.

Stadt will Vielzahl an neuen Stationen einrichten

Stattdessen wird laut der Schriftlichen Kleinen Anfrage schon in naher Zukunft fleißig aufgerüstet. Bereits bis 2023 sollen rund 100 neue Stationen quer durch die Stadt verteilt entstehen. Lars Pochnicht ist wichtig, dass dabei auch das Umland weiter ans System angeschlossen wird. „Während wir im Hamburger Zentrum bereits eine flächendeckende Abdeckung haben, gibt es insbesondere am Stadtrand noch Verdichtungspotential. Mit insgesamt 277 Stationen hat das Stadtrad bereits eine beachtliche Größenordnung erreicht. Für die kommenden Jahre wird es neben der Ausweitung der Infrastruktur auch darum gehen, Wege zu finden, mit denen das Umland besser in das Hamburger System eingebunden werden kann.“ Wenn die äußeren Stadtteile eine ordentliche Anbindung erfahren würden, „wird sich die Attraktivität auch außerhalb des Ring 3 noch weiter erhöhen“

Ob die mehr als 100 neuen Stationen wirklich bis 2023 realisiert werden können, hängt immer vom Einzelfall ab. Die Verkehrsbehörde hat sich vorgenommen mindestens auf 350 Stationen auszubauen. „Dabei orientieren wir uns daran, die äußerte Stadt zu erschließen, aber auch das bestehende Netz nachfrageorientiert und sinnvoll zu verdichten“, so Dennis Krämer, Sprecher der Verkehrsbehörde.

Hier gibt es bald neue StadtRAD-Stationen

Hier der Überblick der geplanten neuen StadtRAD-Stationen in Hamburg nach Bezirken und Stadtteilen bis 2023: