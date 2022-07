SpleenBerlin: Wir denken Rucksäcke neu!

Im urbanen Umfeld reichen herkömmliche Taschenlösungen nicht mehr aus. Vom Meeting direkt zum Workout oder zum Ausflug mit Freund*innen? Bisher hieß das: Entweder Rucksack oder umständliche Fahrradtaschen. Unsere Hybridmodelle vereinen nun aber alle Vorteile beider Systeme miteinander – perfekt für den modernen Alltag in der Großstadt! Einfach den City-Rucksack packen, als Fahrradtasche ans Rad hängen, sich frei bewegen, den Tag gestalten und bei einem Trip ins Grüne ganz simpel als Rucksack mitnehmen. Was uns wichtig ist: Nachhaltigkeit. Funktionalität. Regionalität.

Spleen – unser Name ist Programm

Ein Spleen ist eine fixe, zündende Idee. Auch eine kleine Verrücktheit oder Exzentrik. Und genau dies alles braucht es, wenn man etwas Neues entwickelt, das sich außerhalb der bisherigen Norm bewegt.

Um die Themen Fahrrad und Transport an die sich verändernden Lebensentwürfe in der Stadt anzupassen, mussten wir sie auf das nächste Level heben. Also haben wir umgedacht und ein vollkommen neues, funktionales und gleichzeitig stylisches Rucksackmodell entworfen, das vielen Bedürfnissen auf einmal gerecht wird.

www.spleen.berlin