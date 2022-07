Lastenräder aus echtem Stahl – gebaut in Europa

Es ist das einzige Fahrrad, das Sie jemals brauchen werden. Etwas äußerst Seltenes in der aktuellen Fahrradindustrie, die gesamte Produktion, einschließlich des Schweißens des Rahmens, wird in der Europäischen Union durchgeführt, genauer gesagt in Estland.

Wir haben uns für Stahl entschieden, wo viele Konkurrenten Aluminium verwenden. Im Vergleich zu anderen Materialien bietet Stahl einen angenehmen Flex, schlanke Linien und geschmeidige Fahreigenschaften. Das Ziel des Designs ist es, Ihnen ein Fahrrad mit kühnen und kantigen Looks zu bieten, das nicht nur praktisch ist, sondern auch gut aussieht und schnell und stark fährt.

Wir bieten sowohl Fahrräder mit Motor als auch ohne in drei verschiedenen Rahmengrößen und drei verschiedenen Gepäckgrößen an. Unser nicht elektrisches Lastenrad ist für die ultimativen Puristen, die wertvolle Fracht transportieren müssen und sich mit ihrer Umgebung verbunden fühlen möchten. Unser E-Lastenrad ist mit einem der reaktionsschnellsten Motoren auf dem Markt ausgestattet, dem Brose S Mag mit einem Drehmoment von 90 Nm. So können Sie sich unabhängig von der Last, die Sie tragen, mühelos bewegen. Zudem können Sie sich zwischen einer robusten und bewährten Shimano Deore 10-fach-Schaltung und einer Enviolo-Nabenschaltung der neuesten Generation entscheiden.

Wir wissen, dass es keine perfekten Fahrräder gibt, aber dieses hier ist nahe dran.