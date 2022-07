Langendorf Cargo: Mission urbane Mobilität

Das Ladengeschäft direkt am Siemersplatz nimmt sich primär dem Thema familienfreundliche Lastenräder an. Eine lastenradtaugliche Werkstatt mit drei voll ausgestatteten Service Plätzen sorgt für beste Auslastung und Schnelligkeit. Somit kann Langendorf seinem Anspruch Lastenräder schnell reparieren zu können gerecht werden. Als Besonderheit gibt es einen Hol-und Bringservice, der in der Notlage hilft und bei Neukauf Freude bereitet.

Langendorf betreibt bereits seit 2017 ein etabliertes Fahrradgeschäft in der Bismarckstrasse 132, in dem hochwertige urbane Stadträder, E-Bikes, Kinderräder, sowie ebenfalls robuste Cargo Bikes, Familienräder und schöne Bike Accessoires verkauft werden.

Die Standorte:

Langendorf CARGO

Osterfeldstr. 85a / Siemersplatz

22529 Hamburg

Tel. 040/38 66 91 18

Langendorf CYCLES

Bismarckstr. 132

20253 Hamburg

Tel. 040/38 66 91 18