In die Pedale treten für das Klima: Hamburg will neuen Radel-Rekord

Ob zur Arbeit, zu Freunden oder zum Einkaufen: Ab 1. September zählt wieder jeder zurückgelegte Kilometer mit dem Rad! Einen Monat lang treten Hamburgs Radfahrerinnen und Radfahrer zum fünften Mal gegen andere Städte und Kommunen in der deutschlandweiten Stadtradeln-Aktion gegeneinander an. Dabei will die Hansestadt auch gleich noch einen neuen Rekord aufstellen.

Die Kampagne vom 1. bis 21. September setzt sich ein für mehr Radverkehr, bessere Luft und Klimaschutz. Teilnehmen kann jeder – entweder mit einem eigenen Team oder es ist auch möglich, sich einem bestehenden Team anzuschließen. Beim Wettbewerb geht es um die meisten geradelten Kilometer.

Stadtradeln Hamburg: Es geht um die geradelten Kilometer

In den vergangenen Jahren hatte Hamburg die Ergebnisse trotz Pandemie und Homeoffice immer wieder gesteigert. 2021 erradelten 11.826 Teilnehmende in 736 Teams insgesamt über 2,1 Millionen Kilometer. Deshalb gibt es für dieses Jahr eine neue Ziel-Marke: 2,5 Millionen Kilometer!

„Ob aus Gründen des Klimaschutzes, für sauberere Luft der eigenen Gesundheit zuliebe oder einfach aus Lust am Radeln – wir teilen die gleiche Leidenschaft“, sagt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), Schirmherr des Projekts, dessen Behörde das Stadtradeln zusammen mit dem ADFC organisiert. „Es beteiligen sich auch zahlreiche Hamburger Unternehmen samt ihrer Belegschaft am Stadtradeln, das freut mich besonders. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass uns auch dieses Jahr ein neuer Rekord gelingt.“

Stadtradeln Hamburg: So klappt die Anmeldung

Bislang sind 796 Teams angemeldet, möglich ist das auf der Webseite von Stadtradeln. Die dazugehörige App zum Tracken der Kilometer findet sich im App Store oder bei Google Play. „Wir freuen uns, dass wir mit der Kampagne viele Menschen neu zum Radfahren motivieren können!“, sagt Samina Mir, erste Vorsitzende des Hamburger ADFC. Mitmachen können alle, die in der Hansestadt wohnen, arbeiten, eine (Hoch-)Schule besuchen oder im Verein aktiv sind.