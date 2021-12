Hamburg: 160 neue Stellplätze für Fahrräder

Grund zur Freude für Hamburgs Radler:innen: An der S-Bahn-Rübenkamp soll es ab Mitte Dezember 160 neue Stellplätze geben. Das neue Pergolenviertel soll in einer eigenen Anlage 80 der Stellplätze bekommen.

Das teilen Hamburger Hochbahn AG und die P+R-Betriebsgesellschaft am Donnerstag mit. Im Rahmen des städtischen B+R-Entwicklungskonzeptes, für das die P+R-Betriebsgesellschaft verantwortlich ist, baut die Betriebsgesellschaft so ihr Angebot aus und vervierfacht es dabei. Vor dem Ausbau gab es 42 Stellplätze.

160 neue Fahrradstellplätze in Hamburg

Bis 2025 soll es rund um alle U- und S-Bahnhaltestellen in Hamburg insgesamt 28.000 Fahrradstellplätze geben. So sieht es das 2015 vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg beschlossene Bike+Ride-Entwicklungskonzept vor. Die P+R-Betriebsgesellschaft wurde beauftragt, dieses Ziel innerhalb von zehn Jahren mit Finanzmitteln in Höhe von 31 Millionen Euro umzusetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schaden immer höher: So viele Fahrräder werden in Hamburg gestohlen

Jan Krampe, Geschäftsführer der P+R-Betriebsgesellschaft, betont die Dringlichkeit des Ausbaus. „Das Fahrradfahren in Hamburg boomt.“ Die Nachfrage nach „sicheren und komfortablen Abstellplätzen“ gehöre dazu. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Ausbau der Anlage ein ansprechendes Angebot am Rübenkamp auch im neuen Pergolenviertel machen können.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Neben den 80 Stellplätzen im südlichen Bereich (Pergolenviertel) soll es laut Mitteilung auch 80 Plätze im nördlichen Bereich in Richtung Hebebrandstraße geben. „126 Stellplätze sind vor Regen geschützt (18 in einer abschließbaren Sammelbox, 50 überdacht und 58 unter der Rampe im Pergolenviertel)“, heißt es. Die Mietstellplätze werden für 24 Euro pro Quartal bzw. 90 Euro pro Jahr vermietet (mehr Informationen online oder unter der Tel. (040)32882559.