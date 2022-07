Greenpeace: Verkehrswende ist der Motor für Klimaschutz

Verkehrswende jetzt

Wir können Mobilität in Deutschland auf nachhaltige Beine stellen. Das ist nicht nur gut fürs Klima – in Städten sorgen weniger Staus, bessere Luft und Platz für mehr Lebensqualität. Seit Jahren steigt der Anteil des Verkehrs an den CO2-Emissionen. Von 13 Prozent im Jahr 1990 auf zuletzt rund 20 Prozent.

Ein Blick auf unsere Straßen zeigt die Ursachen: Immer mehr große, schwere Stadtgeländewagen sind dort unterwegs. Jedes dritte neu zugelassene Auto ist inzwischen ein SUV mit hohem CO2-Ausstoß. Und obwohl die Städte immer voller werden, obwohl klar ist, dass wir nicht ungebremst weiter Natur mit neuen Straßen asphaltieren können, obwohl die Klimakrise sogar von Gerichts wegen schnelles Handeln erfordert, wollen deutsche Hersteller wie Volkswagen noch viele, viele Jahre Millionen weitere Abgasautos verkaufen. Greenpeace setzt sich dafür ein, dass sich das mit einer nachhaltigen Verkehrswende ändert. Unsere Kampagne will immer Menschen ermöglichen, ihre Wege klimaschonend und bequem zurücklegen zu können, ohne dabei auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein.

