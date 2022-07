Glamping direkt am Elberadweg: Nachhaltig entspannen im destinature Dorf Hitzacker

Schnell mal raus aus dem Alltag, die Natur genießen, entspannen – das ist möglich im destinature Dorf in Hitzacker. Das nachhaltige Urlaubscamp direkt am beliebten Elberadweg und am Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ist bei Radtouristen, Familien und Natur-Urlaubern gleichermaßen beliebt.

Von hier lassen sich Biber, Storch und Seeadler und im Herbst die Zugvögel an der Elbe beobachten oder das idyllische Wendland mit seiner lebendigen Kulturszene entdecken. Fußläufig zu erreichen ist das Zentrum des hübschen Fachwerkstädtchens Hitzacker.

Die Gäste übernachten in komfortablen Tiny Houses verschiedener Größen und Ausstattung oder mobilen Betten to Go mit Zeltdach. Ein Bio-Bistro am Eingang des Dorfes bietet leckeres Frühstück, Snacks und Getränke. Duschen und WCs gibt’s im modernen Sanitärgebäude. Im Wellness-Bereich mit Sauna-Hütten und zwei beheizbaren Badezubern können die Gäste entspannen und an mehreren im Dorf verteilten Feuerstellen den Tag ausklingen lassen. Das gesamte Urlaubscamp wurde aus nachhaltigen Materialien vom Ökopionier WERKHAUS gebaut und wird umweltfreundlich betriebenen.

Im August 2022 eröffnet ein weiteres destinature Dorf in Ernzen in der Südeifel. Nähere Informationen und Buchung unter www.destinature.de.