Diese Party ist mehr als verdient: Team Rynkeby lädt ein!

Das gelbe Trikot kennzeichnet traditionell den Spitzenreiter der Tour de France. Unverschämt also, dass auch die Mitglieder des Team Rynkeby mit gelber Montur in Paris ankommen? Nein, wunderbar! Denn ihnen geht es neben dem Sportlichen vor allem um den guten Zweck: Etwa neun Millionen Euro wurden dieses Jahr gesammelt. Klar, dass das gefeiert wird. Die Welcome-back-Party für das Team Rynkeby Hamburg findet statt am Samstag, den 22.07.23 von 15 bis 17 Uhr in der Bikefactory Hamburg, Schulterblatt 120, 20537. Auf alle, die Lust haben, warten spitzen Laune, tolle Gespräche und weitere Unterhaltung rund um die Liebe zum Fahrradfahren.

Was genau ist denn das Team Rynkeby?

Sich fit halten, die Umgebung erkunden, den Fahrwind im Gesicht spüren oder praktisch von A nach B gelangen: Es gibt viele gute Gründe, um auf ein Rad zu steigen. Das Team Rynkeby kombiniert all das – und ergänzt noch ein großartiges Motiv: Charity. Wer das Unternehmen Rynkeby zufällig kennt, könnte nun fragen: Was bitte hat ein Safthersteller denn nun mit Fahrradfahren zu tun? Die Antwort ist so dänisch wie die Firma selbst: Es wird überliefert, dass einem Rynkeby-Mitarbeiter eine Raucherlunge diagnostiziert wurde. Da dieser jedoch nicht mit dem Rauchen aufhören wollte, entschied er, seine Gesundheit anderweitig zu fördern und mit dem Rad nach Paris zu fahren. Sein Arbeitgeber unterstützte ihn dabei so großzügig, dass am Ende der Reise sogar Geld übrigblieb, das der dänischen Kinderkrebsstiftung gespendet wurde. Die Idee lebt bis heute, und hat sich sogar über neun Länder in Europa ausgebreitet. Einmal im Jahr geht’s nach Paris und um den guten Zweck.

Das Team Rynkeby Hamburg wird organisiert von Markus Krieger und Wolfgang Kielmann, die immer auf der Suche nach neuen Fahrern und Sponsoren sind. Wer mehr erfahren möchte, hört rein in „Die zweite Luft“, den Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost; in Folge 9 und 18 waren Markus und Wolfgang zu Gast. Weitere Informationen finden sich auch auf https://www.team-rynkeby.de.