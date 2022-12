Hamburg wird Fahrradstadt! „Protected Bikelanes“, „Pop-Up-Bikelanes“ und Fahrradstraßen sollen das Radfahren in der City komfortabler und sicherer machen. Es kann sich also lohnen, entweder den klapprigen Drahtesel aus dem Keller zu holen und wieder fit zu machen – oder sich ein City-Bike zuzulegen. Die MOPO verrät, in welchen Fahrradläden in Hamburg es tolle Modelle gibt.

Fahrräder mit einem Gang: Bonvelo in Bahrenfeld

Im Showroom in Bahrenfeld verkauft Bonvelo „Fixie“- und „Singlespeed“-Fahrräder zu günstigen Preisen. „Singlespeed“-Fahrräder zeichnet aus, dass sie nur einen Gang besitzen, statt wie die meisten Räder drei, sieben oder sogar 21, also keine Gangschaltung haben. Dadurch wird das Gewicht des Rades um einiges geringer. Diese Fahrräder gibt’s auch als E-Bike-Variante. Auch „Fixies“ haben keine Gangschaltung, dafür einen starren Antrieb und sie verfügen teilweise auch über keine extra verbaute Bremse. Gebremst wird durch Gegendruck auf die Pedale.

Bonvelo Hier gibt es nur Fahrräder ohne Gangschaltung: Inhaber Sven Hoffmann im „bonvelo“ in Bahrenfeld. Hier gibt es nur Fahrräder ohne Gangschaltung: Inhaber Sven Hoffmann im Bonvelo in Bahrenfeld

Seit der Gründung 2015 gibt es hier kein einziges Fahrrad mit Gangschaltung – laut Inhaber Sven Hoffmann ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ob ein „Fixie“ wirklich das Richtige ist, kann vor Ort ausprobiert werden. Wer nicht extra in den Showroom nach Bahrenfeld möchte, kann auch über den Online-Shop inklusive Zubehör bestellen.

Adresse: Stahltwiete 21a, 22761 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo, Mi & Fr 9-18 Uhr / Di, Do 9-16 Uhr /Sa 10-14 Uhr

Website: https://bonvelo.de/

Lastenräder gibt es hier en masse: Vélo 54 in Wilhelmsburg

Das Fahrradgeschäft Vélo 54 hält die unterschiedlichsten Lasten- und Kindertransporträder im Sortiment und bietet zentral im Reiherstiegviertel in Wilhelmsburg Beratung, Reparaturservice und Zubehör für Fiets. Auch E-Bikes und Räder für Kinder findet man hier.

Vélo 54 Hier gibt's jede Menge Lasenräder: Der Fahrradladen „Vélo 54“ in Wilhelmsburg. Hier gibt’s jede Menge Lastenräder: Der Fahrradladen Vélo 54 in Wilhelmsburg.

Cargobikes sollen in Zukunft eine größere Rolle bei der Mobilitätswende spielen – auch in Hamburg. Denn so lassen sich zum Beispiel Auto-Transportwege beim Einkaufen ersetzen. Einige Unternehmen benutzen Lastenräder bereits im innerstädtischen Bereich, zum Beispiel die Deutsche Bahn oder der Paketservice UPS.

Adresse: Veringstraße 54, 21107 Hamburg, Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr, Sa 10-19 Uhr

Website: https://velo54.de/

Fahrrad Dulsberg erfüllt Wünsche

Hier werden laut eigener Aussage nicht einfach nur Fahrräder verkauft, sondern Lebensfreude mit dazu. Inhaber Kai Zenker und Werkstattmeister Fabian Marasus sehen sich selbst als Wunscherfüller. Hier können aber nicht nur neue individuelle Fahrräder – natürlich mit vorheriger Probefahrt und Beratung – erworben werden. Auch die eigenen Räder können wieder auf Vordermann gebracht werden.

Patrick Sun Inhaber Kai Zenker im „Fahrrad Dulsberg“. Hier werden nicht nur Fahrräder verkauft sondern auch „Wünsche erfüllt“. Inhaber Kai Zenker im Fahrrad Dulsberg. Hier werden nicht nur Fahrräder verkauft, sondern auch „Wünsche erfüllt“.

Außerdem praktisch: Wer seine Fahrradschläuche selbst gewechselt hat, kann sie hier zum Recyclen vorbeibringen.

Adresse: Straßburger Straße 9-11, 22049 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo 12-18.30 Uhr, Di-Fr 10-13 Uhr und 13-30-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr

Website: https://www.fahrrad-dulsberg.de/

Ratgeber und Reparatur: von Hacht Radsport in Hoheluft

In der Breitenfelder Straße in Hoheluft-Ost können sich Fahrrad-Interessierte von Cyclocross-Weltmeistern, Deutschen Meistern, aktiven Rennfahrern und Radreisenden über einen möglichen Kauf und das richtige Equipment beraten lassen. Direkt nebenan gibt‘s die Werkstatt, in der das Fahrrad oder E-Bike wieder in Schuss gebracht wird.

Florian Quandt Wolfgang von Hacht ist einer der Gründer des „Radsport von Hacht“ in der Breitenfelder Straße. Wolfgang von Hacht ist einer der Gründer des Radsport von Hacht in der Breitenfelder Straße.

Besondere Wünsche wie die optimale Sitzposition, die richtige Lenkerhöhe oder Bedürfnisse bei Handicaps werden mit individueller Beratung nach Möglichkeit erfüllt.

Adresse: Breitenfelder Straße 9, 20251 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo-Mi 10-19 Uhr / Do&Fr 10-20 Uhr / Sa 10-15 Uhr

Website: https://www.radsportvonhacht.de/

Eine bekannte Anlaufstelle: Suicycle (St. Pauli)

Für Hamburger Bike-Nerds ist dieser Fahrradladen auf St. Pauli ein Paradies. Der Ton ist hier locker und lässig. Spezialität des Suicycle-Teams sind Bau und Verkauf von „Singlespeed“- und „Fixies“.

Carlos Fernández Das Suicycle auf St. Pauli ist ein Paradies für Bike-Nerds. Suicycle auf St. Pauli ist ein Paradies für Bike-Nerds.

Wem zu Hause einfach nur das Werkzeug fehlt, der ist hier richtig: Hier wird allen mit Reparaturen geholfen oder der-/diejenige bekommt Werkzeug, um das Rad vor der Tür selbst zu reparieren. Die Rahmen werden per Hand gefertigt, vorzugsweise aus Stahl. Zusätzlich bietet das Suicycle-Team auch seine hauseigene Streetware-Kollektion an.

Adresse: Wohlwillstraße 12, 20359 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 11-17 Uhr

Website: https://suicycle-store.com/

Über Nacht reparieren lassen: Eimsbike (Eimsbüttel)

Hier kann man nicht nur neue oder gebrauchte Fahrräder finden, sondern auch nicht mehr genutzte eigene Fahrräder für bis zu 250 Euro verkaufen. Praktisch: Vor Ort können Radfahrer auch direkt ihr altes Fahrrad gegen ein neues Bike tauschen und den Rest zum Beispiel zuzahlen.

Patrick Sun Stephan Tegtmeyer ist Inhaber vom „Eimsbike“ in Eimsbüttel – hier gibt es die „Blitzreparaturen“ - auch über Nacht. Stephan Tegtmeyer ist Inhaber vom Eimsbike in Eimsbüttel, hier gibt es „Blitzreparaturen“.

Als besonderen Service gibt es hier noch die sogenannte „Blitzreparatur“ ohne vorherige Terminabsprache, die auch über Nacht angeboten wird. Am nächsten Tag gibt’s den Drahtesel dann wieder zurück. Bei größeren Schäden in der Hochsaison von April bis Mai kann’s dann auch mal zwei oder drei Tage dauern. Inhaber Stephan Tegtmeyer empfiehlt Kunden bei kleineren Reparaturen eine kurze Kaffeepause, bevor sie ihr Rad dann wieder abholen und nach Hause radeln können.

Adresse: Schulweg 22, 20259 Hamburg Öffnungszeiten: Mo&Mi, Fr&Sa 12-19 Uhr, Di&Do 8.15 – 18 Uhr

Website: http://www.eimsbike.de/

Mobiler Fahrradladen: Erste Hilfe bei Planetwheel

Wenn unterwegs die Kette reißt oder das Fahrradschloss plötzlich klemmt, dann will sie zur Stelle sein: Die mobile Fahrradwerkstatt Planetwheel. Anstatt das Fahrrad mühsam zur nächsten Werkstatt zu schieben, kann der Schaden so direkt vor Ort behoben werden. Praktisch!

Planetwheel Inhaber Matthias Hansen im „Planetwheel“ – hier gibt's erste Hilfe fürs Fahrrad von unterwegs. Inhaber Matthias Hansen im Planetwheel – hier gibt’s Erste Hilfe fürs Fahrrad.

Ob Inspektion, kleine oder größere Reparaturen, das Rad wird im Handumdrehen wieder fahrbereit. Unterwegs ist das mobile Planetwheel im Raum Bergedorf, Vier- und Marschlande sowie in Reinbek.

Telefonnummer bei Reparatur: 0177 4080525

Website: https://www.planetwheel.de/

E-Bikes für jede Gelegenheit bei Erfahre Hamburg (Neustadt)

Wer öfter längere Strecken mit dem Fahrrad zurücklegt und dabei nicht so viel treten möchte, für den könnte ein E-Bike interessant sein. Bei Erfahre Hamburg in der Neustadt ist man dann genau richtig. Hier kann man E-Bikes nicht nur ausprobieren, leihen oder kaufen, sondern auch reparieren lassen, wenn der Motor einmal streiken sollte.

Florian Quandt Bei ihm gibt's E-Bikes en masse: „Erfahre Hamburg“-Chef Bernd Repenning Bei ihm gibt‘s E-Bikes en masse: Erfahre Hamburg-Chef Bernd Repenning

Erfahre Hamburg bietet übrigens auch geführte öffentliche E-Bike-Touren durch die Stadt an – Tickets dafür gibt es im Online-Shop.

Adresse: Vorsetzen 50, 20459 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa 10-15 Uhr

Website: https://www.erfahre.com/