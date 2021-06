MOPO-Aktion „Hamburger Wir“: Bakterien-Killer säubern Pflegedienst-Autos – kostenlos

Foto:

Keyvan Hamidi und seine Mitarbeiter von „Havo Desinfektion“ sind Spezialisten für den Kampf gegen Unreinheiten – und der Erzfeind jeder Bakterie! Mit speziellen Geräten säubern sie Büros, Praxen, Fitnessstudios, bis sie blitzblank sind. Während der Corona-Pandemie wollen sie aber etwas zurückgeben, von der Krise gebeutelten Unternehmen helfen. Darum reinigen sie dreimal wöchentlich Autos von Pflegediensten – und das komplett kostenlos!

„Wir wollen mit der Aktion nicht nur ein Zeichen für Zusammenhalt in schweren Zeiten setzen, sondern auch für diejenigen da sein, die während dieser Pandemie am härtesten arbeiten“, so Hamidi zur MOPO. Eigentlich sollte die kostenlose Desinfektions-Aktion nur einen Monat gehen, „doch jetzt haben wir uns entschlossen, nicht nur den Mai anzubieten, sondern auch im Juni damit weiterzumachen“.

Hamburg: Bakterien-Killer säubern Pflegedienst-Autos – kostenlos

Die MOPO war bei der Reinigung eines der Autos des Pflegedienstes „Sonne“ aus Billstedt dabei: Hamidi ließ mit seiner Bakterien-Killer-Pistole keinen Fleck im Auto über, reinigte sogar die Lüftungsanlage und wischte immer wieder über jegliche Ablagen. „99,9 Prozent der Bakterien sind garantiert tot“, sagt er.

Frank Schmidt, Leiter des Pflegedienstes „Sonne" aus Billstedt: „Eine wirklich tolle Aktion."

Dem Pflegedienstleiter Frank Schmidt (58) gefällt das natürlich: „Es ist wirkliche eine tolle Aktion, sie zeugt von großer Solidarität.“ Gerade für Pflegedienstberufe sei die korrekte Desinfektion enorm wichtig – noch wichtiger in Zeiten eines grassierenden Coronavirus‘. „Für uns ist das Reinigen sonst ein enormer Aufwand, sind wir doch die meiste Zeit unterwegs“, so Schmidt. „Wir sind sehr dankbar.“