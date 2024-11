Monatshoroskop: So stehen die Sterne im November für Sie

Ob Widder, Waage, Wassermann oder ein anderes der zwölf Sternbilder – für alle Sternzeichen gibt es hier einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop für November 2024

Monatshoroskop November: Widder (21.3. bis 20.4.)

Blues: Zunächst zehren Sie noch von gespeicherter Sommerwärme. Doch um die Monatsmitte heult der November-Blues in schaurigem Moll – da wird sich zeigen, welcher Widder das dickste Fell hat. Natürlich können Sie den Sturm auch allein überstehen. Aber der Winter hat noch gar nicht angefangen, es gilt, mit den Kräften hauszuhalten. Am besten, man kuschelt sich in einer Herde dicht aneinander und lässt die Krise vorüberwehen. Ist auch viel netter so.

Monatshoroskop November: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tropfen: Sich mit den eigenen Problemen zuhause einzusperren, löst sie leider noch lange nicht. Bleiben Sie in Bewegung, das aktiviert den Gedankenfluss. Schlechtes Wetter ist kein Grund, permanent in der Stube zu hocken. Novemberregen bringt auch Segen: Wenn beim Spaziergang die Wassertropfen von den Haaren in den Halskragen und dann langsam den Rücken hinunterlaufen, zerrinnen drückende Probleme wie Make-up unter der Dusche.

Monatshoroskop November: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Pläne: Dieser Monat ist für Zwillinge wie geschaffen für eine weitgehend stressfreie Warteschleife: Sie ziehen eine gleichmäßige Bahn ohne Höhen und Tiefen, gelegentliche Hindernisse lassen sich souverän umgehen oder aus dem Weg räumen. Das ist selten genug und lässt Zeit, um Kraft zu sammeln und nebenbei große Pläne auszuhecken, für die Ihnen sonst meistens die Ruhe fehlt. Möglicherweise beginnt so in dieser Ruhephase für Sie etwas Großes.

Monatshoroskop November: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Restbedenken: Es ist wie beim Memory-Spiel. Sie wissen genau, welche Karte Sie aufdecken müssen, um Ihr Spiel voranzutreiben. Trotzdem bleibt Ihnen ein Rest Unsicherheit darüber, ob Sie richtig liegen oder nicht. Wenn Sie sich selbst nicht trauen, traut Ihnen keiner. Respekt vor dem Risiko ist zwar angebracht, aber zu viel Angst bremst Sie aus. Einmal noch die Strategie Schritt für Schritt überprüfen, durchatmen und die Entscheidung treffen, hinter der Sie stehen.

Monatshoroskop November: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Aufgewärmt: Ein scheinbar verdorbener Tag wandelt sich durch eine zufällige Entdeckung zu einer Reise in die Vergangenheit. Alte Fotos und längst vergessen geglaubte Chats führen auf romantische Nostalgietour – da werden sogar Löwen sentimental. Doch bevor Sie spontan alte Verbindungen neu verknüpfen, sollten Sie nochmal intensiv darüber nachdenken, wieso ebendiese damals gekappt wurden. Nicht alles schmeckt besser, wenn man es aufwärmt.

Monatshoroskop November: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Planmäßig: Von Jungfrauen wird auch im Vorweihnachtsstress planmäßiges Vorgehen erwartet. Zum Beispiel, dass sie schon im November alle Geschenke inklusive Mitbringsel und Schrottwichtelgaben besorgt haben, bevor das große Kaufrausch-Chaos ausbricht. Von den anderen wird dieser Einsatz leider selten gewürdigt. Es spricht nichts dagegen, genau das selbst zu tun und sich mindestens ein total entspanntes Wochenende zu gönnen. Ganz planmäßig.

Monatshoroskop November: Waage (24.9. bis 23.10.)

Prickeln: Vom Frühling ist der November weit entfernt, trotzdem ist dieser Monat für die Waage-Geborenen wie eine Wundertüte. Fast jeder Tag bringt neue Überraschungen, und die meisten davon sind süß. Was nicht süß ist, schmeckt zumindest überraschend – so kommt das gewisse Prickeln in den Alltag. Lassen Sie es zu und genießen Sie es, so lange es währt. Immer gemäß der lebensklugen Maxime, die Feste so zu feiern, wie sie fallen. Gilt auch für die Liebe.

Monatshoroskop November: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Flatter: Wieder ein Jahr älter, aber es ist nie zu spät: In Ihnen erwacht die Nachteule! Einfach losflattern und das Revier erkunden – die Dunkelheit ist Ihr Freund, im Sturzflug sind Sie unwiderstehlich. Diese Gewohnheitsveränderung erweitert Ihre Perspektive aufs Dasein. Und der dunkle Novembermonat verliert für Sie jeden Schrecken. Je dunkler es ist, umso heller strahlt Ihr Licht. Der frühe Vogel fängt den Wurm – doch in der Nacht wird mehr gelacht…

Monatshoroskop November: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Kunst: Ein besonderes Kunsterlebnis geht Ihnen unter die Haut und wärmt bis ins Herz. Schon lösen sich beginnende November-Depressionen im Nichts auf: Derart von der Muse geküsst, kann Sie so leicht nichts mehr aus der Bahn werfen. Nach Möglichkeit am Ball bleiben und diese wunderbare Erfahrung wiederholen! Dann findet sich in gar nicht ferner Zukunft die angenehme Gesellschaft eines lieben Menschen, der all diese Eindrücke mit Ihnen teilt.

Monatshoroskop November: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Platten: Kurzfristig ist im November bei Ihnen derzeit etwas die Luft raus. Und wer einen Platten hat, sollte nicht auf der Felge weiterfahren – sonst droht der Totalschaden. Also lieber auf Nummer Sicher gehen: Absteigen und schieben. Pausen einlegen. Sich pflegen und die Seele baumeln lassen. Es wäre an der Zeit für einen kleinen Wellness-Urlaub, selbst wenn der mangels Resturlaub nur sonntags im eigenen Badezimmer stattfände. Hauptsache: Ruhe.

Monatshoroskop November: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Flirt: Man macht Ihnen Komplimente. Sie brauchen ein Weilchen, um das überhaupt mitzukriegen, aber dann tut es doppelt gut. Vor allem die Wochenenden sind in diesem Monat ganz besonders flirtverdächtig. Da können Sie so richtig was erleben – wenn Sie sich darauf einlassen. Tun Sie das nicht, hätten Sie kurzfristig vielleicht weniger Spaß, aber langfristig möglicherweise ein paar Probleme weniger. Wie man’s auch macht, nichts ist ohne Haken.

Monatshoroskop November: Fische (20.2. bis 20.3.)

Prinzipiell: Sie haben Ihre Prinzipien, und das ist gut so. Trotzdem ist der Tag nah, an dem einmal, nur ein einziges Mal, eine Ausnahme von einer ehernen Regel gemacht werden sollte. Das werden Sie ganz sicher nicht bereuen müssen. Auf jeden Fall wären Sie um eine Erfahrung sowie ein neues Prinzip reicher. Nämlich: Jedes Prinzip verliert irgendwann seine prinzipielle Gültigkeit. Wer allerdings zu lange darüber nachdenkt, riskiert einen Gedankenknoten.