Der Schlachtruf ist klar: „Molotow must stay“ („Molotow muss bleiben“) – unter diesem Titel rufen die Unterstützer des berühmten Musikclubs am 30. Dezember zur Demo auf dem Kiez. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Club vertrieben wird – was nicht schlimm wäre, wenn das „Molotow“, wie einst geplant, nach nebenan in das „Palomaviertel“ am Spielbudenplatz ziehen könnte. Doch das Mega-Vorhaben der „Bayerischen Hausbau“ hat sich als Wolkenkuckucksheim entpuppt. Dabei ist das Münchner Unternehmen an anderer Stelle in Hamburg höchst aktiv.

Selbst der Kultursenator zeigt sich erschüttert über die Kündigung, die Vermieter René Marn vom Marn Objektmanagement dem Club am Nobistor zum 30. Juni 2024 ausgesprochen hat. Das sei „ein harter Schlag“, schreibt Carsten Brosda auf X (vormals Twitter) und: „Ich kann und will mir eine Kulturstadt Hamburg ohne das Molotow Hamburg nicht vorstellen.“ An dem Standort soll ein Boutiquehotel mit expressiver roter Glasfassade errichtet werden, betrieben von Lindner (gehört zu Hyatt). Die Empörung im Netz ist groß, der Demo-Aufruf hat auf Instagram bereits mehr als 3000 Herzchen eingeheimst.

Die Kündigung durch den Eigentümer ist ein harter Schlag. Ich kann & will mir eine Kulturstadt Hamburg ohne @MolotowHamburg nicht vorstellen. Wir sind mit dem Molotow in Kontakt & werden uns schnell mit möglichst allen Akteuren treffen, um eine Perspektive für den Club zu finden. pic.twitter.com/rgGtmtZ255 — Carsten Brosda (@CarstenBrosda) December 22, 2023

Die „Molotow“-Macher zeichnen ein düsteres Bild: „Das ,Molotow‘ steht am aktuellen Standort vor dem Problem extrem hoher und steigender Mieten. Unbezahlbare Mieten, extreme Lärmschutzauflagen und kurzbefristete Mietverträge führen dazu, dass immer mehr Subkultur und Raum für Experimentelles verschwindet.“ Selbst die einst versprochene Rückkehr an den Standort der Esso-Hochhäuser erscheint nicht mehr als Rettung: „Die Miete dort wird, nach heutigem Stand, für uns nicht bezahlbar sein.“

Linke nimmt die Politik in die Pflicht

Der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch nimmt angesichts der Club-Vertreibung vom Nobistor die Politik in die Pflicht: „Gibt es eigentlich noch eine Behörde für Stadtentwicklung? Für mich sieht das mehr nach einer ‚Behörde zur Erfüllung von Investmentträumen‘ aus. Und wo bleibt der Aufschrei der Kulturbehörde?“

Die Odyssee des „Molotow“ begann Anfang 2014 mit dem Abriss der Esso-Häuser, es folgte ein kurzer Zwischenstopp an der Holstenstraße, im September 2014 dann der Umzug ans Nobistor – damals noch in dem festen Glauben, dass es sich nur um ein Provisorium handeln würde: Die Rückkehr des Clubs an seinen ursprünglichen Standort gehörte zu der Vereinbarung, die die Bayerische Hausbau mit den Kiezbewohnern und dem Senat geschlossen hatte, um am Spielbudenplatz das „Palomaviertel“ zu bauen.

Stellenabbau bei der „Bayerischen Hausbau“

Fast zehn Jahre später wurde noch kein Spatenstich getan und die Bayerische Hausbau will das Grundstück, das sie 2008 gekauft hat, loswerden. Vor einigen Wochen hat der Münchner Immobilienriese sogar einen großen Stellenabbau in der Projektentwicklungs- und Bauträger-Sparte verkündet. „In Münchener Immobilienkreisen ist von einer Halbierung der Belegschaft die Rede“, schreibt das Fachportal „Immobilienmanager“. Ein Sprecher bestätigte dem Portal gegenüber eine „deutliche Stellenreduzierung“ bis Mitte 2024.

Projekt der Bayerischen Hausbau: So könnte es auf dem Bürogelände in Alsterdorf nach Fertigstellung aussehen. Renderfriends Projekt der Bayerischen Hausbau: So könnte es auf dem Bürogelände in Alsterdorf nach Fertigstellung aussehen.

Dabei ist die Bayerische Hausbau an anderer Stelle in Hamburg rege dabei: In Alsterdorf baut das Unternehmen zusammen mit der Matrix-Gruppe derzeit den Büro-Campus „Flow“ mit 24.000 Quadratmetern Fläche an der Straße Deelböge. Zum Ersten Spatenstich im Juni 2022 griff sogar Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zur Schaufel. Angekündigt sind zwei Bürogebäude in „New Yorker Soho-Optik“, in Architekten-Poesie als „kraftvolle Orte“ gepriesen – samt Promenade und Beach Club am Alsterlauf.

Die Demo zum Erhalt des „Molotow“ startet am 30. Dezember um 15 Uhr am Nobistor. Von dort geht es vor das Büro des Vermieters und weiter zum „Lindner-Hotel am Michel“.