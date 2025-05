Frisch ermittelt: Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen in Hamburg

Mohammed und Emilia! Das sind die beliebtesten Vornamen in der Hansestadt im Geburtsjahr 2024. Die neue Auswertung liegt frisch von der Gesellschaft für Deutsche Sprache vor.

Ebenfalls beliebt bei den Hamburger Eltern sind die Namen Noah und Henry sowie Emma und Sophia.

Das sind die beliebtesten Vornamen in den angrenzenden Bundesländern

In den angrenzenden Bundesländern ist der Geschmack ein wenig anders gelagert: Bei den Schleswig-Holsteinern ist neben Noah und Henry auch Emil sehr beliebt. In Niedersachsen schafft es ein anderer Name auf den ersten Rang: Matheo. Auch Finn ist dort immer noch sehr beliebt. Mecklenburg-Vorpommern bringt bei den Jungs noch Oskar und Karl ins Spiel. Bei den Mädchennamen sind die Unterschiede der Bundesländer nicht so groß, man steht überall ähnlich auf Namen mit nordischem Touch: Emma, Ella, Frieda und Mia sind dort angesagt. Im deutschlandweiten Vergleich liegen Noah und Sophia auf dem ersten Platz.

Das könnte Sie auch interessieren: Block-Anwalt: Oma ließ Kinder entführen – Beweis soll 120.000-Euro-Abhebung sein

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit. (fred)