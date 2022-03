Hamburger Modehändler „About You“ wächst extrem – aber verdient kein Geld

Am Dienstag präsentierte der Online-Modehändler „About You“ in Hamburg vorläufige Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Angekurbelt durch Investitionen stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um etwa 50 Prozent auf knapp über 1,7 Milliarden Euro. Hohe Ausgaben für Kundengewinnung, den Onlineshop und das Produktsortiment führten aber gleichzeitig zu einem größeren Verlust.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte betrug minus 60 bis minus 70 Millionen Euro – was das Unternehmen jedoch prognostiziert hatte. Im Vorjahr lag der Verlust bei 35,5 Millionen Euro.

Im vierten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse um 30,2 Prozent bis 38,4 Prozent auf 400 Millionen bis 425 Millionen Euro. Dabei sah sich „About You“ erneuten Schwierigkeiten durch Corona-Beschränkungen und Lieferengpässe ausgesetzt. Als Reaktion seien die Marketingausgaben im Schlussquartal gesenkt worden.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr will „About You“ zusammen mit den endgültigen Zahlen am 24. Mai vorlegen. Seit Beginn des Angriffs von Russlands auf die Ukraine im Februar habe das Unternehmen erhöhte Handelsschwankungen in Mittel- und Osteuropa festgestellt – obwohl es weder in Russland, noch in der Ukraine engagiert sei. Dennoch zeigte sich „About You“ zuversichtlich, die Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2023/24 zu erreichen und zwei Jahre später einen Umsatz von fünf Milliarden Euro zu erzielen.

Nach eigenen Angaben ist „About You“ mit mehr als 30 Millionen aktiven User:innen im Monat eine der größten Mode-Plattformen in Europa und vertreibt 400.000 Artikel von mehr als 2000 Marken. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Deutsche Stars wie Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut entwerfen fortlaufend eigene Kollektionen für den Modehändler. (dpa/ps)