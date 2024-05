Versuchter Mord vor dem „Drob Inn“: Opfer rücklings niedergestochen

Vor der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ hinter dem Hamburger Hauptbahnhof, ist vor knapp zwei Jahren ein Mann niedergestochen worden. Der mutmaßliche Täter (30) steht nun vor Gericht. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Häufig gibt es vor der Einrichtung am Besenbinderhof Streit und Handgreiflichkeiten, so auch am 22. Juni 2021. Mehrere Männer gerieten aneinander. Das Wortgefecht artete in eine Schlägerei aus. Während des Gerangels übergab ein Mann dem Angeklagten unbemerkt ein Messer. Damit soll der 30-Jährige plötzlich von hinten auf sein Opfer eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tötungsabsicht aus.

Mitten in Hamburg: Mann von hinten mit Messer attackiert

Der Angreifer flüchtete direkt nach seiner Tat und konnte zunächst nicht gefunden werden. Im vergangenen September wurde er dann aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Frankreich festgenommen und sitzt seit November in Deutschland in Untersuchungshaft.

Das Opfer erlitt einen lebensgefährlichen Hämothorax und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Der Täter wird sich am Dienstag um 9 Uhr vor dem Landesgericht verantworten müssen. (nba)