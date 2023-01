Einkaufen wie auf dem Lande mitten in der Stadt: Nicht nur außerhalb von Hamburg, auch in der City gibt es erntefrisches Obst und Gemüse, Käse, Milch und Brot direkt vom Bauernhof. Manchmal sogar mit eigener Hofküche. Jetzt ist Erntezeit für Kohl, Rüben, Kürbisse, Äpfel und Birnen. Die Auswahl an regionalen Produkten ist also groß. Hier sind unsere Lieblingsplätze – in Hamburg, aber auch am Stadtrand.

Kattendorfer Hofläden

Was haben die Sternschanze, Eimsbüttel, Barmbek, Othmarschen und das Pergolenviertel in der City Nord gemeinsam? Alle diese Stadtteile sind Standorte eines Kattendorfer Hofladens. Biofleisch, Produkte aus der eigenen Käserei, Obst, Gemüse und Getreide kommen vom Demeter-Hof in Kattendorf bei Kaltenkirchen in die Hofläden. Auf dem Hof arbeiten etwa 80 Menschen als solidarische Landwirtschaft zusammen. Das heißt: Eine Gruppe garantiert die Abnahme der Erzeugnisse und alle teilen sich Risiken, Kosten und Ernte.

Biohof Overmeyer

Große Auswahl, eigene Manufaktur, freilaufende Hühner und Rinder – der Biohof Overmeyer in Seevetal-Emmelndorf ist Treffpunkt im Süden Hamburgs für alle, die Wert auf Bioerzeugnisse aus der Region legen. Täglich gibt es drei Mittagsgerichte zur Auswahl – sehr zu empfehlen ist aktuell die Steckrübensuppe, die auf der großen Sonnenterrasse am besten schmeckt. Der Hof ist gut mit dem Metronom zu erreichen: nur 15 Minuten ab Hauptbahnhof nach Hittfeld, dann noch fünf Minuten zu Fuß.

Hygge – the Farm

In den Gewächshäusern der ehemaligen Gärtnerei in der Cordsstraße 5 in Nienstedten wachsen seit 2021 seltene Gemüsesorten und Kräuter, die Besucher im Hofladen freitags und sonnabends neben anderen Spezialitäten kaufen können. Mittagstisch, Kaffee und Kuchen gibt es in dieser besonderen Umgebung auch. „Hygge – the Farm“ ist ein außergewöhnliches Projekt in Nienstedten, unbedingt vorbeischauen!

Hof Möller

Eier im Supermarkt vergessen? Nichts zu essen im Haus? Dann schnell beim Hof Möller in der Kadener Chaussee 3 in Henstedt-Ulzburg vorbeifahren. Hier steht ein beliebter und vielbesuchter Automat, der nicht nur rund um die Uhr frische Eier bereithält, sondern auch Hühnersuppe und Eintöpfe zu Mitnehmen anbietet. Außerdem sind Marmeladen und Apfelkuchen im Angebot. Gekocht und gebacken von Familie Möller persönlich. Wer noch mehr braucht, fährt ein paar Kilometer weiter zum Gut Wulksfelde in Tangstedt. Hier gibt es alles, was der Bio-Freund wünscht und dazu ein ausgezeichnetes Restaurant.

Gärtnerei Stender

Die Vier-und Marschlande sind im Herbst ein wahres Einkaufsparadies. Am Straßenrand gibt es Kürbisse und Kohlköpfe, Apfelsaft und Kartoffeln zum Spontan-Erwerb. Noch viel mehr – neben Gemüse und Obst auch herbstliche Pflanzen, dazu ein Café mit hausgemachten Torten – hat die Gärtnerei Stender am Tatenberger Deich 154 im Angebot.