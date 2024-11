150 Läden müssen allein in Hamburg 2024 schätzungsweise dichtmachen. Schlechte wirtschaftliche Lage, ein wachsender Onlinehandel und gestiegene Kosten: Es sieht eigentlich nicht gut aus im Einzelhandel. Trotzdem gibt es auch immer wieder Leute, die in dieser Situation ein neues Geschäft eröffnen. Christine Haack zum Beispiel – und sie glaubt fest an ihr Konzept.