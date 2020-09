Mitten in der Innenstadt: Hamburg eröffnet riesiges Corona-Testzentrum

St. Georg -

Neues Corona-Testzentrum in Hamburg: Am Hauptbahnhof hat am Donnerstag das dritte Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) eröffnet. Bis zu 2000 Reiserückkehrer täglich können sich dort kostenlos auf das Virus untersuchen lassen, allerdings nur, wenn sie keine Symptome zeigen.



Das neue Zentrum auf dem Parkplatz des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz soll bis zu 2000 Testungen pro Tag ermöglichen, wie Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) bei der Eröffnung sagte. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) gelegen, sollen sich in der Container-Einrichtung vor allem Bus- und Bahnreisende kostenlos testen lassen können.

Wichtig sei, dass es sich um symptomlose Reiserückkehrer handelt, sagte Plassmann. Menschen, die bereits Fieber, Husten oder ähnliche Symptome zeigten, sollten sich zwecks Testung telefonisch an den ärztlichen Notruf oder eine der Infektpraxen wenden.



Die KVH betreibt in Hamburg bereits zwei Testzentren in Altona und Farmsen-Berne. Außerdem gibt es ein vom Roten Kreuz betriebenes Testzentrum für Rückkehrer aus Risikogebieten am Flughafen. (dpa/mel)