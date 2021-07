Mitten in Altona: In diesem alten Luftschutzbunker gibt’s bald Kultur

Foto:

Altona-Altstadt –

Altona bekommt ein neues Kulturzentrum: Die Hamburger Finanzbehörde hat ein Grundstück in der Schomburgstraße 6-8 inklusive eines ehemaligen Hochbunkers an den Verein „Projekt KulturEnergieBunkerAltona” übergeben. Dieser will den Bunker nun zu einem Kraftwerk für erneuerbare Energien und einem Kulturzentrum umgestalten.

So sollen im westlichen Teil des Bunkers neue Kulturräume entstehen. Geplant ist, den Betrieb des Kulturzentrums durch das Kraftwerk für erneuerbare Wärme und Strom im östlichen Teil zu finanzieren. Darüber hinaus sollen die Kosten zum Teil auch über Genossenschaftsanteile an der Kultur-Energiegenossenschaft, die gemeinsam mit Greenpeace Energy den Vertrieb der erzeugten Energie übernimmt, getragen werden.

Übergabe an Hamburger Verein: In diesem Bunker gibt’s bald Kultur

„Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag für die soziale Stadtentwicklung vor Ort und darüber hinaus leisten und zugleich einen äußerst innovativen energiepolitischen Impuls setzen können“, erklärt Finanzsenator Andreas Dressel. Mit dem KulturEnergieBunkerAltona würde ein Ort geschaffen, der Altona mit seinen Angeboten nachhaltig bereichern werde.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektakulärer Behörden-Plan: Hier entsteht Hamburgs neuer Party-Tempel

Die Lage des Grundstücks ist laut Finanzbehörde ideal: Es liegt mitten im Walter-Möller-Park und grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet an. Zuvor war das Grundstück Eigentum des Bundes, der es für eine gemeinnützige Verwendung an die Stadt Hamburg verkauft hatte.

Der ehemalige Luftschutzbunker ist in den Jahren 1940 bis 1941 gebaut worden. Im Jahr 1968, im Kalten Krieg, wurde er dann als Zivilschutzbunker hergerichtet. Infolge der geänderten Sicherheitslage nach Ende des Kalten Krieges verlor der Bunker seinen Nutzen und wurde 2008 aus der sogenannten Zivilschutzbindung entlassen. (mhö)