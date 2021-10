Für Übersetzung: Hamburger Verlag erhält Preis

Der unabhängige Hamburger Verlag CulturBooks ist mit dem Preis der Hotlist 2021 ausgezeichnet worden. Den mit 5000 Euro dotierten Preis bekommt der Verlag für den Roman „New York Ghost“ von Ling Ma verliehen, wie der Verein Hotlist am Freitag in Berlin mitteilte.

Der Roman der amerikanisch-chinesischen Debütantin Ling Ma sei von Zoë Beck für den Verlag CulturBooks „mitreißend übersetzt“ worden, erklärte die Jury zur Begründung.

Das Buch sei zudem „eine erschreckend gegenwärtige Endzeiterzählung, die als popliterarisch rasanter Pandemieroman ebenso überzeugt wie als kluge, humorvolle Satire auf den Seelenzustand junger Großstädter:innen, die sich im kapitalistischen System gefangen und zugleich von ihm entfremdet fühlen“.

Der zweite und mit 1500 Euro für die Satzkosten dotierte Preis geht an den Limmat-Verlag für den Erzählband „Fern von hier“ von Adelheid Duvanel.

Der Hotlist-Jury gehören Literaturjournalisten, -kritiker und Buchhändler an. Die Hotlist präsentiert die Bücher des Jahres aus unabhängigen Verlagen des deutschsprachigen Raums. Die Liste entsteht den Angaben zufolge durch eine Kombination aus Internetwahl und Juryentscheidung.

In diesem Jahr hatten 179 Verlage bei dem Wettbewerb mitgemacht, zehn Bücher hatten es als „Bücher des Jahres“ auf die Hotlist 2021 geschafft. (mp/dpa)