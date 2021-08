Mitarbeiter bewerten große Unternehmen: Das sind Hamburgs beliebteste Arbeitgeber

Airbus, Asklepios, Otto & Co.: In Hamburg gibt es viele große Arbeitgeber, die mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigen. Doch bei welchem der großen Hamburger Unternehmen sind die Angestellten am zufriedensten? Eine Antwort darauf ist im Internet zu finden.

Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform „kununu“ können Mitarbeiter ihr Unternehmen nach bestimmten Kriterien bewerten, unter anderem Gehalt, Betriebsklima und Bewerbungsprozesse. Mehr als vier Millionen Erfahrungsberichte gibt es dort.

Mitarbeiter bewerten: Die beliebtesten Arbeitgeber Hamburgs

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform hat für die MOPO die Gesamtbewertung für die 20 größten Arbeitgeber der Stadt herausgesucht. Die einzelnen Kriterien werden von 1 bis 5 (bester Wert) benotet. Ab einem Gesamtwert von 3 schneidet ein Unternehmen gut ab. Bewertet wurden Unternehmen, die mindestens 45 Bewertungen und mehr hatten.

Und welches von Hamburgs großen Unternehmen schneidet bei den Nutzern von „Kununu“ am besten ab? Es ist der Versandhaus-Riese Otto mit Sitz im Bramfeld! 578 Bewertungen gibt es auf der Plattform für das traditionsreiche Unternehmen, die Endnote lautet 4,03. In einer Bewertung heißt es: „Natürlich ist jeder Vorgesetzte unterschiedlich, dennoch zeichnet Führungskräfte bei Otto aus, dass sie ihre Leute einbinden, abholen, und fördern. Dabei ist es absolut üblich, dass Feedback und ,Manöverkritik‘ nicht nur von oben nach unten, sondern auch in die andere Richtung gegeben wird.“

Beliebte Arbeitgeber: Otto und Techniker Krankenkasse

Auf dem zweiten Platz landet die Techniker Krankenkasse in Barmbek-Nord. Rund 340 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter haben dort eine Bewertung abgeben, der Arbeitgeber bekommt die Gesamtnote 3,99. „Sehr familienfreundliches, soziales Unternehmen. Bei angeordneter Rufbereitschaft wird wirklich gefragt und familienfreundlich und sozial rolliert. Die sehr flexiblen Zeitmodelle lassen sich hervorragend in das Familenleben integrieren. Arbeitnehmer werden wertgeschätzt“, heißt es in einer Bewertung.

Der drittbeliebteste der großen Arbeitgeber ist bei den Nutzern der Platzform der Kosmetik-Riese Beiersdorf (Hoheluft-West). 360 Bewertungen sind dort verzeichnet, Gesamtnote: 3,79. „Er (der Arbeitgeber) hört seinen Angestellten zu, so dass diese in viele Verbesserungsprozesse eingebunden sind. Diese Kultur stärkt das Miteinander und schafft eine Arbeitswelt, die von einem selber mitgestaltet wird“, steht in einer Bewertung.

So schneiden Airbus, HHLA & Co. als Arbeitgeber ab

Die weiteren Platzierungen:

Airbus – Note 3,72 (389 Bewertungen)

– Note 3,72 (389 Bewertungen) HHLA – Note 3,71 (53 Bewertungen)

– Note 3,71 (53 Bewertungen) Philips – Note 3,67 (237 Bewertungen)

– Note 3,67 (237 Bewertungen) Jungheinrich – Note 3,64 (186 Bewertungen)

– Note 3,64 (186 Bewertungen) Haspa – Note 3,6 (379 Bewertungen)

– Note 3,6 (379 Bewertungen) Still – Note 3,59 (124 Bewertungen)

– Note 3,59 (124 Bewertungen) UKE – Note 3,58 (186 Bewertungen)

– Note 3,58 (186 Bewertungen) Evangelische Stiftung Alsterdorf – Note 3,57 (45 Bewertungen)

– Note 3,57 (45 Bewertungen) NDR – Note 3,54 (61 Bewertungen)

– Note 3,54 (61 Bewertungen) Deutsche Bahn – Note 3,53 (201 Bewertungen)

– Note 3,53 (201 Bewertungen) Hamburger Hochbahn – Note 3,49 (145 Bewertungen)

– Note 3,49 (145 Bewertungen) Signal Iduna – Note 3,46 (118 Bewertungen)

– Note 3,46 (118 Bewertungen) Edeka – Note 3,43 (225 Bewertungen)

– Note 3,43 (225 Bewertungen) Kühne + Nagel – 3,38 (217 Bewertungen)

– 3,38 (217 Bewertungen) Lufthansa Technik – 3,36 (402 Bewertungen)

– 3,36 (402 Bewertungen) Deutsche Post & DHL – 3,13 (137 Bewertungen)

– 3,13 (137 Bewertungen) Asklepios – 3,06 (462 Bewertungen)

Auch andere große Unternehmen wie die Elbe Werkstätten, die Stadtreinigung oder Elbkinder schneiden auf der Bewertungsplattform gut ab. Da es aber nur wenige Beiträge gibt, wurden sie nicht für diese Auswertung herangezogen.