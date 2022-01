Mit Test-Container: Mälzer öffnet Restaurant in Hamburg wieder

Ein „fabulöser Februar“ soll es werden, gefolgt von einem „mega März“ und einem „ausgezeichneten April“: Fernsehkoch Tim Mälzer will Optimismus versprühen und öffnet die beliebte „Bullerei“ in der Sternschanze wieder. Am 3. Februar soll das Restaurant wieder Gäste empfangen – mit neuer Speisekarte.

Angesichts hoher Infektionszahlen und der 2G-Plus-Regel hatte Mälzer Anfang Januar dreiwöchigen „Betriebsurlaub“ angekündigt, jetzt soll es weitergehen. Die „Bullerei“ möchte mit „frischem Elan“ in einen „fabulösen Februar“, schreibt das Lokal auf Facebook.

Posted by Tim Mälzer on Monday, January 24, 2022

2G-Plus gelte für alle Gäste ab 16 Jahren, ein Test-Container vor der Tür bietet auch spontanen Besuchern die Chance auf ein Essen. „Kommt ca. 20 Minuten früher und macht euren Schnelltest direkt bei uns vor Ort.“

Hamburg: Tim Mälzers „Bullerei“ öffnet wieder

Geöffnet ist die „Bullerei“ ab dem 3. Februar um 17 Uhr, anschließend jeweils von 12 bis 23 Uhr.