Pasta kochen kann jeder, aber wie bekommt man dazu eine Super-Sauce hin? Was gibt einer veganen Mahlzeit die richtige Würze? Warum schmeckt der Espresso zuhause selten so gut wie im Café? Kochkurse sind lehrreich, machen Spaß und zur Belohnung gibt es ein selbstgekochtes Menu. Hier sind unsere Lieblings-Kochschulen.

Die Zutaten für den Kochkurs in der Alten Schmiede liegen bereit, jetzt kann es losgehen! Martinkess.de Die Zutaten für den Kochkurs in der Alten Schmiede liegen bereit, jetzt kann es losgehen!

Saucen und Fonds

Früher kochten Helge Hagemann und Steffen Burkhardt in Top-Restaurants wie dem „Landhaus Scherrer“, dem „Nil„ oder dem „Louis C Jacob“, heute haben die beiden ihre eigene Kochschule in Ottensen. In der „Alten Schmiede“ lernen Kursteilnehmer nicht nur, wie man Saucen und Fonds zubereitet oder aus regionalem Gemüse ein außergewöhnliches Vier-Gang-Menu kreiert, hier kann man auch Erzeugnisse aus der Schmiede-Manufaktur einkaufen oder am großen Tisch gemeinsam mit anderen Abendbrot essen.

Alte Schmiede, Bahrenfelder Straße 205, Ottensen, Laden: Mittwoch bis Samstag von 12 bis 18 Uhr, Veranstaltungen nach Angebot

Zur Erholung

Tief im Westen, hinter der Stadtgrenze führen die Geschwister Anne und Bernd Ratjen das historische Gasthaus „Zur Erholung“ in Uetersen. Anne ist Fachfrau für Weine, Küchenchef Bernd hat sich auf norddeutsche Bio-Küche mit oder ohne Fleisch spezialisiert. Im ehemaligen Tanzsaal lädt Bernd regelmäßig zum Dinner und ein- bis zweimal im Monat zu Kochkursen mit maximal zwölf Teilnehmern ein. Gekocht wird dann zum Beispiel unter dem Motto „Vegan, natürlich und lecker“. Nebenan können Besucher im „Tante Anne Laden“ hochwertige Lebensmittel einkaufen.

Zur Erholung, Mühlenstr. 56 | 25436 Uetersen, Öffnungszeiten und Termine für Kochkurse:

zur-erholung-uetersen.de

Bernd „Bernie" Ratjen führt gemeinsam mit seiner Schwester Anne das Gasthaus „Zur Erholung" in Uetersen. zur Erholung/hfr Bernd „Bernie“ Ratjen führt gemeinsam mit seiner Schwester Anne das Gasthaus „Zur Erholung“ in Uetersen.

Kochen in der Box

Wow, schon das Ambiente in „The Box“, einem Küchen-Conceptstore in einer alten Fabrikhalle, ist überwältigend. Zwischen ausgefallenen Möbeln, Kronleuchtern und hochwertigen Küchenutensilien darf in der integrierten Kochschule „One Kitchen“ geschnitten, gebraten, gebacken und gekocht werden. Familien, Freunde oder Firmen können Kochkurse nach individuellen Wünschen (orientalisch, Streetfood, BBQ, deutsche Küche) buchen, Profikoch inklusive.

One Kitchen Kochschule, Borselstraße 16f, Ottensen, onekitchen-kochschule.com

Concept Store und Kochschule in einem: The Box- One Kitchen Anke Geffers Concept Store und Kochschule in einem: The Box – One Kitchen

Alles vegan

Vietnamesisch, israelisch, afrikanisch oder südamerikanisch – bei „Kurkuma“ wird international und vegan gekocht. Deutschlands erste vegane Kochschule in Eimsbüttel bietet im Monat mehr als 30 Kurse an, eine zweite Filiale gibt es in Wandsbek. Alle Kurse können online gebucht werden.

Kurkuma, Methfesselstraße 28, Eimsbüttel; Wandsbeker Königstraße 3, Wandsbek, kurkuma-hamburg.de

Matthias Schubert bietet ab sofort immer samstags Baristakurse in Barmbek-Nord an. Meike Kuether Fotografie Matthias Schubert bietet ab sofort immer samstags Baristakurse in Barmbek-Nord an.

Perfekter Espresso

Wie der perfekte Espresso zuhause gelingt, zeigt Matthias Schubert vom Café Paulette in Barmbek. Maximal zehn Teilnehmer lernen in Baristakursen in der neuen Location am Hartzlohplatz immer samstags in drei Stunden alles über Espresso-Extraktion, Milchschäumtechniken und Mahlgrade. Klar, dass nebenher viel Espresso, Cappuccino oder Flat White getrunken wird und alle Teilnehmer nach Kursende Milchschaumherzen zaubern können.

Baristakurs, Hartzlohplatz 5, Barmbek-Nord, www.baristakurs.hamburg