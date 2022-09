Mit Nudeln und Dosen zum Bosse-Konzert

Besucher des Bosse-Konzerts am 17. September in der Barclay-Arena können vor dem Tanzen schnell noch etwas Gutes tun: Der Sänger („Das war die schönste Zeit“) ruft seine Fans dazu auf, haltbare Lebensmittel mitzubringen und sie am Stand der Hilfsorganisation „Dein Topf“ am Halleneingang abzugeben.

Helfen soll sich auch lohnen: Alle Spender bekommen ein Los mit einer Zahl – und später werden auf der Bühne fünf mal je zwei Karten für ein kleines, intimes Bosse-Wohnzimmer-Konzert in Hamburg verlost.

Sänger Bosse unterstützt „Dein Topf“

„Dein Topf“ ist eine private Hilfsorganisation aus dem Karoviertel, die Bedürftige mit Lebensmitteln und warmen Mahlzeiten versorgt und derzeit dringend auf der Suche nach neuen Räumen ist.

Während der Pandemie konnte die Initiative in den Räumen von „Kidswelcome“ unterschlüpfen, die ihren Platz inzwischen aber wieder selbst brauchen.

Bosse hatte den Verein im Rahmen seines „Projekt Paradies“ besucht, bei dem er Initiativen und Menschen vorstellt, die „anpacken, einfach machen und damit wirklich was bewegen“.