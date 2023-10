Mit Hunderten Teilnehmern: Pro-Palästina-Demo in Hamburg geplant

Am Montagabend waren knapp 1500 Hamburger:innen und zahlreiche Politiker:innen in der City auf die Straße gegangen, um nach dem brutalen Großangriff der Hamas auf Israel ein Zeichen gegen Gewalt und Antisemitismus zu setzen. Nun ist offenbar ebenfalls eine Pro-Palästina-Demonstration auf dem Rathausmarkt geplant. Das ist bisher bekannt:

Nachdem das „Hamburger Abendblatt“ davon berichtet hatte, dass es am kommenden Mittwoch, den 18. Oktober gegen 17 Uhr eine Demonstration mit rund 500 Teilnehmenden geben werde, bestätigte auch ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage: Es sei am kommenden Mittwoch nächster Woche von 17 bis 21 Uhr eine Versammlung unter dem Titel „Gedenken an die Opfer der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten“ auf dem Rathausmarkt angemeldet.

Offenbar Pro-Palästina-Demo in Hamburg geplant

Er betonte jedoch, dass man hier „im laufenden Prozess, auch bei der Bewertung“ sei. Heißt: Es werde nun geprüft, wer das eigentlich ist, der sich da versammelt, was für eine Mobilisierung dahinter steht. „Wir sind ganz am Anfang“, so der Sprecher. Zu näheren Details, auch wie viele Teilnehmer:innen tatsächlich erwartet werden und wie groß das Polizeiaufgebot sein wird, äußerte er sich nicht. Das „Abendblatt“ hatte davon berichtet, dass bei der geplanten Versammlung schweigend und mit Kerzen der Palästinenser:innen gedacht werden soll.

In der aktuell politisch aufgeheizten Stimmung ist es denkbar, dass es bei einer Pro-Palästina-Demo in Hamburg zu einer angespannten Stimmung kommen könnte. Auf der Pro-Israel-Demo am Montag hatte es zwei antisemtische Angriffe auf zwei Frauen gegeben. In diesem Fall ermittelt gerade die Polizei.

Die Hamburger CDU fordert, dass die Demo nicht genehmigt wird: „Wenn Bürgermeister Tschentscher seine Aussage ernst meint, dass in Hamburg ‚kein Millimeter Platz für Antisemitismus und Feindseligkeit gegenüber Israel‘ sei, dann muss auch der Hamburger Senat dafür sorgen, dass diese angemeldete Pro-Palästina-Demo in Hamburg keine Genehmigung erhält, weder auf dem Rathausmarkt noch anderswo!“, so Fraktionsvorsitzender Dennis Thering. (alp)