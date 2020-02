Mit Hightech gegen Abfall: Müllwagen der Zukunft rollt durch Hamburg – einjähriger Test

In Zukunft werden die Hamburger wohl kaum merken, wenn der Müllwagen in die Straße einbiegt: In einer einjährigen Testphase fährt die Stadtreinigung ab sofort mit einem vollelektrischen Hightech-Wagen durch die Straßen.

Es soll Hamburgs sauberster und leisester Müllwagen sein – so zumindest steht es in der Pressemitteilung der Hamburger Stadtreinigung. Der „Volvo FE Electric“, der gemeinsam mit Europas größtem Aufbauhersteller „Faun“ entwickelt wurde, werde nun im „täglichen Betrieb auf Herz und Nieren getestet“.

Hamburg: E-Müllwagen soll im besten Fall in Serie gehen

Besteht das Fahrzeug den Dauertest, geht es in Serie. Dadurch könnte Hamburgs Abfall-Entsorgung in Zukunft nicht nur leiser, sondern auch umweltfreundlicher werden.

„Das Thema Elektromobilität ist bei der Stadtreinigung per se kein Neues. Der Einsatz des ersten voll elektrisch betriebenen Abfallsammelfahrzeugs in Hamburg wiederum ist eine Premiere“, erklärt der Geschäftsführer der Hamburger Stadtreinigung Dr. Rüdiger Siechau.

Kerstan (Grüne): Mit guten Beispielen voran gehen

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ist begeistert von dem Test: „Ich bin der Meinung, dass wir als Stadt mit den öffentlichen Unternehmen nicht nur einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen, sondern mit guten Beispielen vorangehen sollten.“

Der Wagen soll eine komplette Tages-Schicht mit der angegebenen Reichweite von 200 Kilometern durchhalten. Zudem soll das Fahrzeug in zehn Stunden wieder voll aufgeladen sein. Ob der Hightech-Müllsammler bald in großer Zahl durch Hamburg rollt, wird der Test zeigen. In jedem Fall würde es der Umwelt gut tun. (maw)