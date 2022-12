Der Sommer neigt sich dem Ende zu, es wird allmählich kühler in Hamburg. Aber ganz bestimmt nicht langweilig! Ob Kino, Bier-Fest oder Picknick – die MOPO hat die besten Tipps für die schönsten Tage der Woche für Sie zusammengestellt.

„Endless Summer“ in Eppendorf

In Eppendorf wird es am Samstag von 11 bis 16 Uhr beim „Endless Summer“-Event laut und bunt. Rund um die Straßen Lehmweg, Hegestraße, Klosterallee und Eppendorfer Baum gibt es Livemusik, Popcorn und Outdoor-Yoga. Die Shops, Cafés und Restaurants bieten jede Menge Extras. Eintritt: frei. So kommen Sie hin: Mit der U3 in Richtung Eppendorfer Baum.

Günstiger Eintritt beim deutschlandweiten Kinofest

Wer das Wochenende lieber drinnen verbringen will, ist beim Kinofest gut aufgehoben. Das Passage-Kino, die UCI-Kinos und weitere nehmen an der deutschlandweiten Aktion teil. Dabei kostet jedes Ticket für jeden Film auf jedem Sitzplatz nur fünf Euro. Darüber hinaus sind Rahmenprogramme und Sonderaktionen angekündigt.

imago images In Hamburg findet am Wochenende das Kinofest statt. In Hamburg findet am Wochenende das Kinofest statt.

„Hamburg Beer Week“ – Tickets zum Bierbrauen gewinnen

Leidenschaftliche Biertrinker kommen bereits seit Donnerstag bei der „Hamburg Beer Week“ auf ihre Kosten. Bis zum 17. September wird das Getränk auf mehr als 200 Veranstaltungen zelebriert. Unter anderem beim Braukurs im Überquell (Sonntag, 12 Uhr, St. Pauli Fischmarkt 28-32) oder auf dem Biermarkt in Bahrenfeld (Sonntag, 11 Uhr, Beerenweg 12). Die MOPO verlost jeweils zwei Tickets für die Kurse und zusätzlich vier Brau-Guides. Um teilzunehmen, schreiben Sie einfach eine Mail mit dem Betreff „Bier“ und Ihren Kontaktdaten an gewinn@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: „Wie viele Locations nehmen in diesem Jahr an der Beer Week teil?“. Teilnahmeschluss ist Freitag, 14 Uhr.

Matthias Mitteregger / Braumarkt Die MOPO verlost insgesamt vier Tickets für Bierbraukurse. Die MOPO verlost insgesamt vier Tickets für Bierbraukurse.

Baugeschichte erleben beim „Tag des offenen Denkmals“

Der „Tag des offenen Denkmals“ findet in diesem Jahr vom 9. bis zum 11. September unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ an zahlreichen Orten in Hamburg statt. Besichtigen Sie normalerweise nicht öffentlich zugänglichen Baudenkmäler und erfahren Sie mehr über die Baugeschichte. Die Eintrittspreise sind unterschiedlich hoch. Das genaue Programm entnehmen Sie der Webseite der Stiftung Denkmalpflege Hamburg.

imago images Beim „Tag des offenen Denkmals“ werden unter anderem Führungen durch die Speicherstadt angeboten. Beim „Tag des offenen Denkmals“ werden unter anderem Führungen durch die Speicherstadt angeboten.

„Stadtradeln“-Tour: Kilometer sammeln für die Umwelt

Bei der Aktion „Stadtradeln“ (läuft bis 21. September) geht es darum, für alltägliche Strecken das Fahrrad statt das Auto zu benutzen. Anlässlich dessen startet am Samstag um 14 Uhr eine etwa 40 Kilometer lange Radtour am Harburger Rathaus mit anschließender Einkehr beim Obsthof Viets (Plantagenweg, Neu Wulmstorf). Eintritt: kostenlos. So kommen Sie hin: Mit der S3 zum Rathaus.

Buntes Programm beim „Drunter und Drüber“-Festival

Unter dem Motto „Come together“ findet am Samstag (ganztägig) das „Drunter und Drüber“-Festival am Großneumarkt (Neustadt) statt. Es gibt Livemusik und Mitmachaktionen, während Kunst- und Handwerksbetriebe Einblicke in ihre Arbeit geben. Das genaue Programm und Preise entnehmen Sie der Webseite vom Großneumarkt. So kommen Sie hin: Mit dem Bus zum Axel-Springer-Platz und von dort wenige Minuten zu Fuß.

Flohmarkt-Geheimtipp auf der Uhlenhorst

Flohmarktfans kommen am Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr am Immenhof (zwischen Schürbeker Straße und Lerchenfeld, Uhlenhorst) auf ihre Kosten. Hier gibt es Deko, Klamotten und andere Fundstücke. So kommen Sie hin: Mit der U3 zum Bahnhof Mundsburg.

markt & kultur Beim Flohmarkt auf dem Immenhof ist für (fast) jeden was dabei. Beim Flohmarkt am Immenhof ist für (fast) jeden was dabei.

Kunst und Politik auf dem Plateau der Kunsthalle

Beim „Picknick am Wall“ wird es am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr auf dem Plateau der Hamburger Kunsthalle (St. Georg) politisch. Mit verschiedenen Kunst- und Mitmach-Aktionen wird auf den Klimawandel aufmerksam gemacht und dazu angeregt, die Natur besser in die Stadt zu integrieren. Eintritt: kostenlos. So kommen Sie hin: Mit allen S-, U-Bahn- und Buslinien zum Hauptbahnhof und von dort zu Fuß zur Kunsthalle.

Hamburger Theater feiern den Beginn der Saison

40 Hamburger Veranstaltungsstätten feiern am Samstag mit der Theaternacht den Beginn der Saison. Es gibt exklusive Previews, Specials und Einblicke hinter die Kulissen. Das Familienprogramm (acht Euro) ist von 15 bis 19 Uhr geplant, das Abendprogramm (im Vorverkauf 17 Euro) ab 19 Uhr. Das genaue Programm und die Preise finden Sie auf der Webseite der Theaternacht.

imago images Die beiden Thalia Theater und 38 weitere nehmen an der Hamburger Theaternacht teil. Die beiden Thalia Theater und 38 weitere nehmen an der Hamburger Theaternacht teil.

„Tag des Offenen Weins“ mit Sonderangebot

Am Samstag (14-18 Uhr) laden sieben Hamburger Weinhändler aus Eimsbüttel, Ottensen, Winterhude und der Neustadt zum Tag des offenen Weins. Unter anderem das „Vin Aqua Vin“ (Hellkamp 7, Eimsbüttel, Station Osterstraße) und das „Weynstock“ (Bahrenfelder Straße 75, Ottensen, Station Altona) sind dabei. Weinliebhaber können pro Geschäft zum Preis von fünf Euro jeweils drei Weine probieren. Mehr Infos gibt’s auf der Webseite des Deutschen Weininstituts.

Kunst, Musik und Verpflegung beim „Easterfield Festival“

Von Donnerstag bis Samstag wird auf dem Easterfield Campus (Osterfeldstraße 6, an der Grenze zwischen Lokstedt und Eppendorf) das „Easterfield Festival“ gefeiert. Es gibt ein buntes Programm aus den unterschiedlichen Kunst- und Musikbereichen, Streetfood und Getränke. Tickets gibt’s für 14 Euro online. So kommen Sie hin: Mit dem Bus zur Station Offakamp.

(Spät-)Sommerfest am Rübenkamp 300

Das „Quartiers-Sommerfest am Rübenkamp 300“ (Samstag, 14 Uhr, Ohlsdorf) ist für Groß und Klein interessant. Auf dem Gelände der Grundschule Ballerstaedtweg findet bei Livemusik ein Flohmarkt statt, es kann gespielt werden, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt: kostenlos. So kommen Sie hin: Mit dem Bus zur Station Feuerbergstraße und von dort fußläufig zum Rübenkamp 300.

Schrödingers: Kinderfest für Regenbogenfamilien

Regenbogenfamilien und ihre Freunde sind herzlich zum Regenbogen-Kinderfest am Schrödingers (Samstag, 15-18 Uhr, Sternschanze) eingeladen. Eltern können hier gemeinsam ins Gespräch kommen, während die Kinder sich bei Mitmachaktionen austoben und Waffeln, Stockbrot und Kuchen naschen. Eintritt: kostenlos. So kommen Sie hin: Mit S- oder U-Bahn zur Station Sternschanze.