Mit Foto-Folie gegen Graffiti: Hamburger S-Bahn-Station macht sich hübsch

Barmbek-Nord –

Auf Hamburgs Dauer-Baustelle geht es voran! Die Arbeiten an der S-Bahnstation Alte Wöhr laufen in vollem Gange. Und auch für die vielen Graffiti an der Haltestelle wurde jetzt eine elegante Lösung gefunden.

Seit 2016 erneuert die Bahn an der S-Bahnstation Alte Wöhr die Bahnsteige, hat unter anderem das Dach, die Personenunterführung und die Treppenanlage neu gebaut sowie die Beleuchtung und Telekommunikationsanlagen erneuert. Die Erneuerung des Bahnhof-Vorplatzes läuft nun nach langer Verzögerung seit Ende Februar – und die Ergebnisse können sich bereits sehen lassen.

Hamburger S-Bahn-Station setzt auf Foto-Folien gegen Graffiti

Verschiedene Foto-Folien mit Hamburg-Motiven zieren nun die S-Bahnstation – wie hier vom Planetarium. Marius Röer Foto:

Nach aktuellem Stand kann die Erneuerung des Bahnhof-Vorplatzes offenbar im geplanten Zeitfenster stattfinden. Auf MOPO-Nachfrage heißt es immer noch, dass die Arbeiten nicht vor Ende des zweiten Quartals 2020 beendet sein werden. Das Ziel sei es allerdings, den Vorplatz zum Sommer öffnen zu können.

Und auch gegen die zahllosen Graffiti-Schmierereien, von denen Anwohner und Fahrgäste zunehmend genervt gewesen sind, hat sich die Bahn etwas einfallen lassen: Jetzt zieren verschiedene Foto-Folien mit Hamburg-Motiven die Haltestelle. „Der Eingangsbereich wurde in den letzten Tagen mit Fotomotiven neu gestaltet. Dem Stadtviertel entsprechend spiegelt sich hier das regionale Umfeld, sprich nähe Planetarium und Alster, wieder“, so eine Bahnsprecherin zur MOPO. Mit dieser Neugestaltung verbessere sich die Aufenthaltsqualität für die Reisenden und Bahnhofsbesucher deutlich.