Tofu hat unter Fleisch-Essern nicht den besten Ruf – wenig verwunderlich. Oft heißt es da, das Sojaprodukt sei für die Vernichtung des Regenwaldes mitverantwortlich. Frank Wieding erklärt in seiner Vegan-Kolumne, warum das nicht der Fall ist und schreibt über die Vorzüge des Bohnenquarks, an dem er sich in der Vergangenheit allerdings auch schon mal die Zähne ausbiss.