Mit der MOPO 20 Prozent sparen

Erleben Sie vom 9. bis zum 12. Februar 2023 in der Barclays Arena A NEW DAY, die aufwändigste Show, die je für HOLIDAY ON ICE produziert wurde. Die neue Erfolgsshow bringt einen Rausch der Farben und spektakuläre Eislaufkunst auf die Eisfläche – genau das Richtige, um dem trüben Wetter und dem Alltag zu entfliehen. Und mit der MOPO können Sie dabei 20 Prozent auf den regulären Ticketpreis sparen.

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative. Eiskunstlauf und Akrobatik verschmelzen perfekt miteinander in einem 360-Grad-Erlebnis, bei dem man von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik spürt. Dabei verbindet die aktuelle HOLIDAY ON ICE Show modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Erlebnis.

Erzählt wird die emotionale Geschichte von Aurora, die die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten kennenlernt. Dabei trifft Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, den jungen Adam. Zögerlich fasst Aurora Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem sie geheimnisvolle Mächte immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt. Noch nie war eine HOLIDAY ON ICE Show so bunt und fröhlich, wie diese Inszenierung!

Frühlingsleichtigkeit in der dunklen Jahreszeit

40 internationale Top-Athlet:innen der Eiskunstlauf-Szene wirken in A NEW DAY mit und auch das internationale Kreativ-Team ist hochkarätig besetzt: Star-Choreograf Nathan Clark inszenierte bereits als Assistant Director und Lead Choreographer u.a. die Abschlusszeremonien der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London. Sein Assistent Wesley Campbell gewann Medaillen bei nationalen US-Meisterschaften. Kostüm-Designerin Silvia Aymonino designte beispielsweise die Kostüme für die Eröffnungszeremonie der Winter-Olympiade in Turin und mit Francisco Negrin hat CEO und Produzent Peter O’Keeffe einen Kreativdirektor für die bisher technisch und künstlerisch aufwändigste Produktion von HOLIDAY ON ICE gewinnen können, der zahlreiche gefeierte Inszenierungen in den bedeutendsten Opern-Häusern rund um die Welt sowie zahlreiche beeindruckende Live-Veranstaltungen inszeniert hat.

Sie alle sorgen mit herausragender Eislaufkunst, atemberaubenden Choreografien, einer eindrucksvollen Lichtshow und farbenfrohen, außergewöhnlichen Kostümen dafür, dass HOLIDAY ON ICE schon jetzt ein wenig Frühlingsleichtigkeit in die dunkle Jahreszeit bringt.

So zeigt sich O’Keeffe auch begeistert: „Wir haben die Messlatte erneut ein großes Stück höher gelegt. A NEW DAY ist eine Show der Superlative und ein weiterer Meilenstein unserer knapp 80-jährigen Geschichte.“ Und tatsächlich dürfen sich Besucher auf eine fulminante Vorstellung freuen: Von Breakdancern in Glitzer-Outfits über Tänzerinnen in Barockkostümen und Feenwesen in fantasievollen Roben bis hin zu einem überdimensionalen Pharao und Artist:innen, die durch die Luft wirbeln – die Eisshow A NEW DAY bietet ein mitreißendes und ergreifendes 360-Grad-Erlebnis.

Allerdings: Wer sich davon selbst überzeugen möchte, sollte jetzt zugreifen, denn im Winter 2023/2024 folgt bereits die nächste Show. Tickets für A NEW DAY gibt es bereits ab 29,90 Euro (inkl. gesetzl. MwSt., Systemgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr sowie Buchungsgebühr von max. 2,50 Euro je Ticket und Versandkosten). MOPO-Leser sparen hier noch einmal 20 Prozent auf die gewählte Ticketkategorie.

Tipp für Familien: HOLIDAY ON ICE bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis. Unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt der Preis für die Kinder-Karten immer derselbe.