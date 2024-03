Am 28. März feiert das Vierergespann TOYTOY in der Elbphilharmonie sein lang ersehntes Debüt, nachdem es im Sommer 2021 bereits den Vorplatz der Elbphilharmonie gerockt hat: Beim „Hope ’n’ Air“- Festival sorgten die Musiker für einen unvergesslichen Konzertabend unter freiem Himmel. Jetzt geht es auf die Bühne im Kleinen Saal der Elbphilharmonie. Die Haspa Musik Stiftung verlost 2×2 Tickets für den Auftritt.

Toytoy aus Hamburg – „auf einem gut gelaunten Haufen“

Als „vier Virtuosen auf einem gut gelaunten Haufen“ bezeichnen sich die vier Mitglieder der Hamburger Band TOYTOY. Mit hitzigen Bässen, frechen Percussion-Sounds und hypnotischen Gitarren füllt das Vierergespann deutschlandweit Clubs und Konzerthäuser. Bekannt für ihren einzigartigen Vibe und energiegeladene Live-Shows begeistern die Musiker ihr Publikum mit einer grandiosen Mischung aus Jazz, Soul und Hip-Hop.

So auch in ihrer zusammen mit dem Jazzhouse Hamburg entwickelten Konzertreihe [rejazzed]: Hier sorgen sie mit ihren ganz eigenen Versionen von ikonischen Album-Klassikern aus der HipHop- und Popkultur für Aufsehen. Zu ihren musikalischen Partner:innen gehören immer wieder etablierte Größen wie Nils Landgren, Fünf Sterne Deluxe oder die NDR Bigband.

Die Haspa Musik Stiftung unterstützt den Hamburger Musiknachwuchs und ist darum ebenfalls Partner der Konzertreihe „Made in Hamburg“.

Gewinnspiel

Die Haspa Musik Stiftung verlost 2×2 Tickets für das Konzert von TOYTOY am 28. März 2024. Ihr möchtet dabei sein? Dann schreibt einfach eine E-Mail an kultur@haspa.de mit dem Betreff: Mit der Haspa Musik Stiftung zu TOYTOY in die Elphi!

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 24.03.2024.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.