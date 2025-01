Wie komme ich endlich los von den Kippen? Zum Jahresanfang hat sich so mancher diese Frage gestellt. Daher kam die MOPO-Telefonaktion zum Thema Rauchentwöhnung genau zum richtigen Zeitpunkt. Hunderte Leser nutzten die Gelegenheit, sich bei Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Rat zu holen. Hier eine Auswahl der am häufigsten gestellten Fragen – und was die Experten dazu zu sagen hatten. Die wichtigste Information: Wer es schafft, von der Zigarette loszukommen, hat die Chance auf ein deutlich längeres Leben.