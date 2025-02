Minus 10 Grad! Jetzt wird’s richtig kalt – und supersonnig

Sonne und ein strahlend blauer Himmel laden in den kommenden Tagen zu einem schönen Winter-Spaziergang ein. Doch dabei sollten Mütze und Handschuhe nicht vergessen werden: Es wird richtig kalt in Hamburg!

Der Sonntag bleibt wechselnd bewölkt in Hamburg mit Höchstwerten um einen Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer Nordostwind. In der Nacht wird es dann ordentlich kalt: Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus acht Grad werden erwartet.

Viel Sonne zu Beginn der neuen Woche

Die neue Woche startet heiter mit viel Sonnenschein. Dabei klettern die Temperaturen am Montag aber höchstens auf einen Grad. Auch die Nacht bleibt überwiegend klar, aber frostig bei Tiefstwerten zwischen minus fünf und minus zehn Grad. An den Küsten werden minus vier Grad erwartet. Dazu bleibt es den ganzen Tag über schwachwindig.

Genauso freundlich geht es am Dienstag weiter: Vereinzelte dünne Wolkenfelder stehen am Himmel, ansonsten zeigt sich überwiegend die Sonne. Doch auch am Dienstag gilt: warm anziehen! Es bleibt kalt mit Höchstwerten von zwei Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist es oft klar bei etwa minus sechs Grad in Hamburg.

Auch der Mittwoch startet zunächst mit viel Sonne, über den Tag ziehen dann einige Wolken auf. Es bleibt aber trocken bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad. An der Nordsee wird es wieder windiger. Auch die Nacht bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen minus vier und minus einem Grad. (mp)